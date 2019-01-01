أكثر من 20 دولة تنتقد الصين فى الأمم المتحدة بسبب مراكز احتجاز الأويغور

دعت نحو 24 دولة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصين إلى وقف عمليات الاحتجاز الجماعي لأقلية الأويغور في منطقة شينجيانغ، في أول تحرك جماعي من نوعه بشأن هذه القضية.



ونقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسي غربي،، أن هذه الخطوة هي "أول رد فعل جماعي بشأن شينجيانغ.. فكرة صدور قرار لم تكن مطروحة قط"، فيما أفاد مبعوث آخر "بأنها خطوة رسمية لأنها ستنشر كوثيقة رسمية للمجلس... إنها إشارة".



ويقول خبراء بالأمم المتحدة وناشطون إن ما لا يقل عن مليون من الأويغور وغيرهم من المسلمين محتجزون في مراكز اعتقال في المنطقة النائية بغرب البلاد.



وتصف الصين هذه المراكز بأنها مراكز إعادة تأهيل تساعد في القضاء على التطرف ومنح الناس مهارات جديدة.



ووقع سفراء 22 دولة على الرسالة غير المسبوقة الموجهة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان بتاريخ الثامن من يوليو الجاري.