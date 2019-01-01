سلطنة عمان توقع مذكرة تفاهم مع أوزبكستان فى مجال إدارة وحفظ الوثائق

وقعت سلطنة عمان وجمهورية أوزبكستان على مذكرة تفاهم في مجال الوثائق والمخطوطات والدراسات التاريخية بين البلدين، وناب عن الجانب العماني الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وعن الجانب الأوزبكي البروفيسور بهرام عبدالحليموف، نائب رئيس أكاديمية العلوم ومدير معهد أبي الريحان البيروني للدراسات الشرقية.



ويأتي ذلك في إطار سعي هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية لإيجاد علاقات مع المؤسسات العلمية والحضارية والفكرية، والاستفادة من المعارف العلمية في مجال الوثائق والمخطوطات والدراسات التاريخية.



وتضمّنت المذكرة مجموعة من بنود التعاون أهمها: العمل على تشجيع التعاون في مجال نسخ وطباعة المخطوطات والكتب وتبادلها، وحفظ وصيانة المستندات والتقنيات المصاحبة، إضافة إلى التعاون في مجال نشر المطبوعات الوثائقية والثقافية والأدبية والتاريخية وإقامة الأنشطة المختلفة، والتعاون في مجال تراث المخطوطات التاريخية والكتب وتبادلها، كما حوت مذكرة التفاهم على بند تنظيم المؤتمرات والمعارض الوثائقية والتاريخية والثقافية المشتركة بين البلدين، وتعزيز وتبادل الخبرات وتدريب العاملين وبناء قدراتهم الذاتية.