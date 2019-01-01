جمال عبد الحميد: منتخب نيجيريا من أفضل المنتخبات المرشحة للفوز باللقب القارى

أكد جمال عبد الحميد نجم منتخب مصر الأول لكرة القدم ونادي الزمالك الأسبق أن منتخب نيجيريا يعد من أفضل المنتخبات الأفريقية المرشحة بقوة للفوز باللقب القاري خاصة بعد الأداء الجيد الذي ظهر به خلال مواجهة ربع النهائي أمام نظيره الجنوب أفريقي والذي انهاه لصالحه بنتيجة 2-1، ونفس الحال لمنتخب كوت ديفوار الذي خاض المواجهات الماضية بروح قتالية وبصورة جماعية رائعة.



وأعرب جمال عبد الحميد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - عن أمنياته في أن يكون نهائي كأس الأمم الأفريقية، عربيا بين منتخبي تونس والجزائر، موضحا أن "ثعالب الصحراء" قدموا حتى الأن مستويات قوية ويملكون هجوما قادرا على هز شباك المنافسين، أما منتخب تونس فمستواه في تصاعد من مباراة لاخرى في البطولة القارية المقامة حاليا على أرض مصر، والتي تستمر حتى 19 الشهر الجاري.



ومن المقرر أن يلتقي منتخب الجزائر اليوم الخميس مع منتخب كوت ديفوار في ربع النهائي فيما يلتقي نسور قرطاج مع منتخب مدغشقر الذي يعد مفاجأة البطولة حتى الآن.