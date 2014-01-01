تدمير 8 الآف قطعة سلاح فى البرتغال

تم تدمير أكثر من ثمانية الآف بندقية في مايا بالقرب من مدينة بورتو البرتغالية لتنضم إلى 160 ألف سلاح ناري تم التخلص منها في السنوات الخمس الماضية.



وقال المسؤولون في لشبونة وفقا لصحيفة (بورتوجال نيوز) البرتغالية، إن تدمير 8200 بندقية تم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لتدمير الأسلحة.



وجاء في بيان أنه "لم يعد من الممكن استخدام كل سلاح مدمر في القتل أو الأذى أو التخويف مع ضرورة تنبيه المجتمع المدني بضرورة سيطرة السلطات على الأسلحة ".



ووفقا لبيان الشرطة فقد تم تدمير نحو 160 ألف قطعة سلاح بين أعوام 2014 – 2019 وفي عام 2019 وحدها تم تدمير ما يزيد على 21 ألف بندقية حتى الآن.