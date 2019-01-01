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منوعات

الدبابير تلدغ شخص حتى الموت فى سنغافورة

الخميس 11/يوليه/2019 - 06:55 ص
دبابير
دبابير
أ ش أ
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تعرض مواطن متقاعد في سنغافورة للدغ الدبابير حتى الموت في ضاحية هيل فيو أثناء البحث عن فاكهتي الرامبوتان والدوريان وهما من أنواع الفاكهة الاستوائية المحببة التي تكثر في جنوب شرق آسيا.

وذكرت صحيفة (ستريتس تايمز) على الإنترنت أن المتقاعد، 66 عاما، كان يقوم بجمع ثمار الفاكهة اللذيذة بمفرده في عصر أحد الأيام هذا الأسبوع في غابة بمنطقة هيل فيو بالقرب من المحمية الطبيعية بوكيت تيما عندما واجه الحشرات، وقد استسلم في النهاية لإصاباته، عندما تسببت السموم في توقف أعضائه الحيوية عن العمل.

وقال نجله إن البحث عن الثمار كان هواية مفضلة لدى والده الذي كان يشارك عادة ما يجلبه من فاكهة مع الأصدقاء في الحي والمقاهي القريبة.

ونصح الخبراء أنه في حالة حدوث هجوم النحل أو الدبابير، ينبغي للمرء تغطية الوجه والجري في أسرع وقت ممكن، وعلى الضحايا الركض ضد الريح، لأن هذا يجعل من الصعب على النحل مواكبة ذلك، ولا ينبغي للمرء الضرب بعنف على الحشرات أو نثر الذراعين، حيث ينجذب النحل إلى الحركة.
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