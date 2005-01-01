تمساح يعض شخصين استراليين وينجوان من بين فكيه

نجا شخصان من بين فكي تمساح هاجمهما وهما يسبحان بمنطقة شلالات، بالمقاطعة الشمالية الاسترالية.



وصرحت متحدثة باسم دائرة السياحة والرياضة والثقافة في المقاطعة الشمالية، لمؤسسة الأخبار الاسترالية، بأن الشخصين تعرضا "لعضة" من تمساح مياه عذبة، بالحديقة الوطنية في ليتشفيلد، على بعد 100 كم جنوبي داروين، ولحسن الحظ نجيا بمجرد جروح غير خطيرة ويعتقد بأن الحادث وقع يوم الإثنين.



وأضافت المتحدثة: "لقد تلقى الحراس المعنيون بحديقة ليتشفيلد تقارير غير مؤكدة بأن الشخصين تعرضا لعضة تمساح مياه عذبة، بينما كانا يسبحان في منطقة شلالات وانغي، وأصيبا بجروح طفيفة قاما بعلاجها بنفسهما".



ورغم عدم خطورة الحادث، ولكن المتحدثة قالت إنه يظهر خطر السباحة في مناطق يحتمل تواجد التماسيح فيها، وفقا لما نقلته عنها الأخبار المحلية في المقاطعة.



يذكر أن تماسيح المياه العذبة يمكن أن تنمو وتكبر لحجم 3 أمتار، أي نصف حجم تماسيح المياه المالحة.



وبالمعدل، يلقي أكثر من شخص واحد مصرعه بسبب تمساح، في استراليا كل عام، منذ 2005.



آخر هذه الحوادث كان في أكتوبر العام الماضي 2018، حيث لقيت سيدة حتفها إثر هجوم تمساح عليها عندما كانت في عملية صيد مع عائلتها.



وفي يونيو، حذر آدم بريتون، وهو خبير استرالي بارز في هذا المجال، من أن عدد هجمات التماسيح قد يزداد كنتيجة للاحترار العالمي.