رئيس الفدرالى الأمريكى: استئناف الحوار التجارى مع الصين مرحلة بناءة

أكد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم، أن استئناف المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة يشكل "مرحلة بناءة" لكنه "لا يبدد الشكوك".



وأشار "باول"، أمام لجنة في الكونجرس، إلى إن الهدنة في حرب الرسوم الجمركية التي أعلنتها واشنطن وبكين بعد قمة العشرين في أوساكا في اليابان في نهاية يونيو هي "نبأ سار نسبيًا".



وقال رئيس الاحتياطي الفدرالي: "اتفقنا على استئناف المناقشات مع الصين، هذا يمثل مرحلة بناءة لكنه لا يبدد الشكوك بشأن الآفاق الاقتصادية".



وأضاف: "المعطيات ما زالت مخيبة للآمال سواء في أوروبا أو في آسيا، وهذا ما زال يؤثر، إذ إن تجارة سلع الصناعات التحويلية والاستثمارات ضعيفة في كل مكان في العالم".



وستنشر الحكومة أول تقديرات للنمو للربع الثاني من العام الجاري في 26 يوليو، قبل الاجتماع المقبل للاحتياطي الفدرالي في 30 و31 يوليو، ويعول جزء كبير من القطاع المالي على خفض معدلات الفائدة في هذا الاجتماع.



ويفترض أن يدرس الاحتياطي الفدرالي بدقة هذا الرقم الذي يشكل أساس تقدم إجمالي الناتج الداخلي الأمريكي خصوصًا عبر التدقيق في نفقات الاستهلاك التي تعزز النمو تقليديًا، وكذلك انتاج قطاع الصناعات التحويلية واستثمارات الشركات التي تباطأت مؤخرًا.