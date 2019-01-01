الإمارات الأعلى عالميًا فى معدل النمو السكانى منذ 1950

تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول العالم في معدلات النمو السكاني، وذلك منذ عام 1950 وحتى الآن، وفقًا لإحصائية نشرها أمس موقع «بزنس إنسايدر» الشبكي البريطاني، بمناسبة اليوم العالمي للسكان، والذي يصادف اليوم، الـ11 من يوليو.



وأفادت الإحصائية بأن نسبة النمو السكاني في الإمارات منذ عام 1950 وحتى وقتنا هذا بلغت 7.08%، ما منحها صدارة دول العالم في نسبة التحول السكاني خلال الحقبة الزمنية المذكورة.



يذكر أن موقع «بزنس إنسايدر» الشبكي البريطاني ذكر وفقا للاحصائية أن النهضة الكبيرة التي تشهدها الإمارات كان لها الإسهام الأكبر في هذا التحول.