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مصر

الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 39 درجة

الخميس 11/يوليه/2019 - 08:13 ص
الأرصاد: طقس اليوم
الأرصاد: طقس اليوم حار.. والقاهرة 39 درجة
الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الخميس، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح معتدلة، أغلبها شمالية غربية تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 26 39
شبين الكوم 25 38
طنطا 25 37
دمنهور 25 34
الإسكندرية 26 33
بلطيم 25 32
مطروح 25 32
السلوم 26 35
سيوة 25 41
بورسعيد 26 34
دمياط 25 34
الزقازيق 24 38
الإسماعيلية 24 39
السويس 24 38
العريش 23 35
رفح 23 35
رأس سدر 26 39
نخل 21 37
نويبع 28 36
طابا 25 36
كاترين 18 33
الطور 25 37
شرم الشيخ 30 39
الغردقة 30 38
مرسى علم 29 38
الفيوم 25 39
بنى سويف 26 39
المنيا 23 39
أسيوط 25 41
سوهاج 26 42
قنا 27 43
الأقصر 26 43
أسوان 28 43
أبوسمبل 24 41
الوادي الجديد 24 42
شلاتين 27 38
أبو رماد 28 37
حلايب 29 34
رأس حدربة 29 34
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