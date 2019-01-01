رئيس وزراء فنلندا يؤكد على أهمية التعاون بين أوروبا وأفريقيا

أكدت فنلندا وألمانيا الحاجة إلى توسيع التعاون بين الاتحاد الأوروبي وأفريقيا.



وقال رئيس الوزراء الفنلندي أنتي رين، في مؤتمر صحفي، عقد في برلين بعد اجتماعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل: "إن الوضع في أفريقيا نوقش على نطاق واسع".



وأضاف رين:"نتفق جميعًا على أننا بحاجة إلى العمل معًا على المستوى الأوروبي باتجاه أفريقيا، نحن بحاجة إلى إقامة المزيد من الشراكات التعاونية بين الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في كلا الجانبين"، مؤكدًا أنه من المهم لأفريقيا أن تحصل على المزيد من البنية التحتية وتعليم أفضل ومياه عذبة وغذاء.



وفي حديثه في وقت لاحق إلى الإذاعة الوطنية الفنلندية، قال رين: "إن فنلندا تأمل في أن تحتل أفريقيا مكانة أعلى في عمل مفوضي الاتحاد الأوروبي؛ لأن مستقبل أفريقيا يؤثر أيضًا بشكل كبير على أوروبا".



وفي تطور منفصل، سيقوم وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو قريبًا بزيارة إلى السودان ودول ساحل البحر الأحمر كممثل للاتحاد الأوروبي.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، رحب ممثلو الصناعة الفنلندية بالاختراق الذي تحقق خلال عطلة نهاية الأسبوع على صعيد إنشاء منطقة التجارة الحرة الأفريقية.



وأكد تانيلي لاهتي، مدير قضايا السياسة التجارية باتحاد الصناعات الفنلندية، في مقابلة مع وكالة أنباء "شينخوا" الصينية، على مزايا فتح منطقة التجارة الحرة، قائلًا:"عندما يتم تفعيلها وتبدأ التجارة الحرة من الناحية العملية، فإنها ستخلق النمو والرفاهية في القارة الأفريقية".



كما أشار إلى أن التجارة الحرة واجهت عقبات في أماكن أخرى، وفي هذا الصدد، فإن النتائج التي حققتها أفريقيا تعتبر مهمة.



وقال:"بالنظر إلى المستقبل، فإن ترتيبات التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي ستكون محتملة، وإن كانت ستستغرق سنوات كثيرة".



وعلى صعيد القضايا الأوروبية، قال رين، في المؤتمر الصحفي: "إن هناك توافقًا بين بلاده وألمانيا على الحاجة إلى تعزيز الدور العالمي للاتحاد الأوروبي في التخفيف من التغير المناخي، وتعزيز التجارة الحرة، والدفاع عن النظام القائم على قواعد، "الذي يتمتع بأساس قوي عبر ضفتي الأطلسي".



وقال رين إنه وميركل بحثا أولويات رئاسة فنلند للاتحاد الأوروبي وسياسة المناخ والطاقة وإطار التمويل متعدد السنوات وتوسيع الاتحاد الأوروبي وسيادة القانون.



وأضاف: " الهدف هو أن يكون لدينا الأرقام الخاصة بإطار التمويل بحلول نهاية أكتوبر القادم حتى يتسنى لنا مواصلة المناقشات على أساسها".