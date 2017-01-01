افتتاح معرض الأحجار الدولى فى جنوب غربى الصين

افتتح معرض تشاينا كونمينج الدولي للأحجار 2019 في مدينة كونمينج بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين.



ويشارك عارضون في المعرض المستمر لستة أيام من 24 دولة ومنطقة بما في ذلك إيطاليا وألمانيا وسريلانكا وميانمار وأفغانستان.



وتم إنشاء أكثر من 2800 كشك وسبع قاعات عرض على مساحة 65 ألف متر مربع.



وسيتم عقد أكثر من 50 منتدى ومحاضرة عن المجوهرات والتصميم وصناعة الأحجار الكريمة والتكنولوجيا المتقدمة خلال المعرض.



ويشارك أكثر من 600 مصمم مجوهرات في أسبوع الثقافة والفن للمجوهرات الذي افتتح لمناقشة وتبادل الأفكار والتصميم والابتكار والخبرة.



وتعتبر يوننان من بين أولى المناطق في الصين التي تستخدم موارد الأحجار الكريمة وتطورها، اعتبارا من عام 2018، تجاوزت قيمة إنتاج صناعة الأحجار في يوننان 100 مليار يوان (14.53 مليار دولار أمريكي)، مما خلق نحو مليوني وظيفة.