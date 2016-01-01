الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

منوعات

انعقاد منتدى حول النهضة الريفية فى مدينة تشنجدو جنوب غربى الصين

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:50 ص
انعقاد منتدى حول
انعقاد منتدى حول النهضة الريفية فى مدينة تشنجدو جنوب غربى ال
وكالات
طباعة
سيعقد منتدى أنرن لعام 2019، الذي يركز على النهضة الريفية ونوع جديد من التحضر، يومي 18 و19 اكتوبر في مدينة أنرن القديمة في تشنجدو حاضرة مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وفقا لمكتب مستشار مجلس الدولة الصيني.

وسيدعو المنتدى، وهو الرابع من نوعه، خبراء وعلماء في السياسة والتجارة والبحوث النظرية من جميع أنحاء البلاد وخارجها لمناقشة العلاقة بين النهضة الريفية والنوع الجديد من التمدن، وكذلك احتياجات التكامل والتنمية.

وسيتم إصدار تقرير استنادًا إلى المنتدى لاستخدامه كمرجع لوضع السياسات المستقبلية للبلاد.

وسيقام المعرض الثاني للمدينة الثقافية الشهيرة ومعرض أنرن الثاني في وقت واحد أثناء انعقاد المنتدى

وتم عقد منتدى انرن للمرة الأولى عام 2016 بتوجيه من اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية في الصين.

ويهدف المنتدى الذي بدأ بمشاركة مكتب مستشار مجلس الدولة وجمعية تعزيز الثقافة الصينية، لأن يكون بمثابة منصة متطورة تحت شعار التكامل المتعمق للثقافة والتحضر.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

منذ حوالي 15 ساعة

الترجي يفسد مخطط الأهلي ويجدد عقد نجم الوسط

منذ أقل من ساعة

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 11 يوليو 2019

منذ حوالي 21 ساعة

وفاة منصور عبدالوهاب.. أشهر مصحح للغة العبرية

ads

الصور

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

ads

الأكثر قراءة

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

نظام "جديد" لتصفيات مونديال 2022 فى أفريقيا

ستوديو

محمد رضا فنان أسعد الجمهور في أشد لحظات حياته حزنًا.. تعرف على قصته

الفنان طلال سلامة يكشف السبب الحقيقي لوفاة نجله

صامويل شيكودزي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

شاهد.. لحظة اصطدام مروحية بطائرة سياحية في إيطاليا ومقتل 7 أشخاص

ads

رياضة

نظام "جديد" لتصفيات مونديال 2022 فى أفريقيا

جمال عبد الحميد: منتخب نيجيريا من أفضل المنتخبات المرشحة للفوز باللقب القارى

لامبارد يبدأ مسيرته مع تشيلسى بتعادل

مدرب جنوب إفريقيا: خسرنا أمام منتخب سينافس على لقب "الكان"

الرئيس نيوز

انسحاب محلل إسرائيلي من مناظرة تلفزيونية بسبب "الملك سلمان"

المنتخب النيجيري يحجز مقعدًا في "المربع الذهبي" لبطولة كأس أفريقيا

حبس كريم حسين آدمن صفحة "آسف ياريس" 15 يوما

غدا.. إعادة محاكمة 46 متهماً في قضية "مسجد الفتح"

منوعات

دراسة: تناول شاى "ماتشا" اليابانى يؤدى للقلق

تدمير 8 الآف قطعة سلاح فى البرتغال

الدبابير تلدغ شخص حتى الموت فى سنغافورة

تمساح يعض شخصين استراليين وينجوان من بين فكيه

كشكول

عميد دراسات القليوبية يزور مقر الإنجيلية لبحث سبل الإرتقاء ببيت العائلة المصرية

غدًا.. ختام فعاليات مؤتمر قادة التعليم العالى بجامعة الأزهر

بالصور.. 70 طالب وطالبة تقدموا اختبارات القدرات بتربية نوعية عين شمس

اعتماد نتائج الفرق الأولى والثالثة بدراسات القرين

إسلام سياسي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

حقوقى يمنى يفضح انتهاكات الحوثيين والإخوان في اليمن

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم "Yes man" بسينما نون

اليوم.. عرض "الضوء السحرى" بمكتبة الإسكندرية

رواية "فندق كاليفورنيا".. جديد الكاتب العراقى عبدالجبار ناصر

اليوم.. أمسية "نحن والغرب.. ملائكة وشياطين" بقصر ثقافة مصطفى كامل

صفحتنا ع الفيس بوك