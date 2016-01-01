انعقاد منتدى حول النهضة الريفية فى مدينة تشنجدو جنوب غربى الصين

سيعقد منتدى أنرن لعام 2019، الذي يركز على النهضة الريفية ونوع جديد من التحضر، يومي 18 و19 اكتوبر في مدينة أنرن القديمة في تشنجدو حاضرة مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين، وفقا لمكتب مستشار مجلس الدولة الصيني.



وسيدعو المنتدى، وهو الرابع من نوعه، خبراء وعلماء في السياسة والتجارة والبحوث النظرية من جميع أنحاء البلاد وخارجها لمناقشة العلاقة بين النهضة الريفية والنوع الجديد من التمدن، وكذلك احتياجات التكامل والتنمية.



وسيتم إصدار تقرير استنادًا إلى المنتدى لاستخدامه كمرجع لوضع السياسات المستقبلية للبلاد.



وسيقام المعرض الثاني للمدينة الثقافية الشهيرة ومعرض أنرن الثاني في وقت واحد أثناء انعقاد المنتدى



وتم عقد منتدى انرن للمرة الأولى عام 2016 بتوجيه من اللجنة الوطنية للإصلاح والتنمية في الصين.



ويهدف المنتدى الذي بدأ بمشاركة مكتب مستشار مجلس الدولة وجمعية تعزيز الثقافة الصينية، لأن يكون بمثابة منصة متطورة تحت شعار التكامل المتعمق للثقافة والتحضر.