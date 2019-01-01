حادث تشجيلى يوقف خدمات القطارات فى ولنجتون

تسبب حادث تشغيلي في توقف خدمات النقل بالقطارات على خطوط كابيتي وهات فالي في ولنجتون، في الساعة الحادية عشرة صباح اليوم (الخميس)، بعد أسبوع من حادث خروج قطار عن قضبانه، مسببا فوضى نقل بالعاصمة النيوزيلاندية.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" الصينية لم يتضح حتى الآن سبب الحادث هذا اليوم، في حين قالت شركة ((ترانسديف)) المشغلة للقطارات، إن الحادث وقع خارج محطة ولنجتون، وتجري حاليا التحقيقات لمعرفة السبب.



وجسارت الخطوط الأخرى بالعاصمة دون توقف، وقامت الشركة المشغلة ((ترانسديف)) بتوفير بعض الحافلات لتسهيل تنقلات المسافرين على الخطوط المتأثرة.



وفي يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي، خرج قطار عن سكته، وتسبب بفوضى نقل في ولنجتون.