أوبو تمهد لافتتاح مركز أبحاث وتطوير جديد فى جنوبى الصين

مهدت شركة أوبو الصينية لصناعة الهواتف المحمولة لافتتاح مركز أبحاث وتطوير جديد لها في مدينة دونجقوان جنوبي الصين.



مع إجمالي استثمارات بقيمة 2.2 مليار يوان (حوالي 324 مليون دولار امريكي) سيركز المركز، المخطط تشغيله في عام 2024، على تطوير واختبار الهواتف المحمولة ومستلزماتها.



وقال تشو قاو لينج الرئيس التنفيذي لـ أوبو إنه "بعد تشغيل المركز، سيتولى الدور الاستراتيجي لقيادة التطوير التكنولوجي لاوبو".



وفي الربع الأول من هذا العام، تشاركت أوبو مع فيفو، علامة تجارية صينية أخرى، المرتبة الخامسة ضمن حصة سوق الهواتف الذكية العالمية، بعد سامسونج وهواوي وابل وشياومي، وفقا لشركة أبحاث أي دي سي.