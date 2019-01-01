الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

تكنولوجيا

أوبو تمهد لافتتاح مركز أبحاث وتطوير جديد فى جنوبى الصين

الخميس 11/يوليه/2019 - 05:43 ص
أوبو تمهد لافتتاح
أوبو تمهد لافتتاح مركز أبحاث وتطوير جديد فى جنوبى الصين
وكالات
طباعة
مهدت شركة أوبو الصينية لصناعة الهواتف المحمولة لافتتاح مركز أبحاث وتطوير جديد لها في مدينة دونجقوان جنوبي الصين.

مع إجمالي استثمارات بقيمة 2.2 مليار يوان (حوالي 324 مليون دولار امريكي) سيركز المركز، المخطط تشغيله في عام 2024، على تطوير واختبار الهواتف المحمولة ومستلزماتها.

وقال تشو قاو لينج الرئيس التنفيذي لـ أوبو إنه "بعد تشغيل المركز، سيتولى الدور الاستراتيجي لقيادة التطوير التكنولوجي لاوبو".

وفي الربع الأول من هذا العام، تشاركت أوبو مع فيفو، علامة تجارية صينية أخرى، المرتبة الخامسة ضمن حصة سوق الهواتف الذكية العالمية، بعد سامسونج وهواوي وابل وشياومي، وفقا لشركة أبحاث أي دي سي.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 18 ساعة

الطرف الثالث.. قانون الإيجار القديم يهدد الصيدليات في مصر

منذ حوالي 11 ساعة

المغربي صاحب فيديو "جدعنة المصريين" لـ"الدستور": فوجئت بردود فعل الشباب

منذ أقل من نصف ساعة

نظام "جديد" لتصفيات مونديال 2022 فى أفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

ads

الصور

image description

60 صورة ترصد مباراة جنوب افريقيا ونيجيريا

image description

30صورة .. ترصد مباراة السنغال وبنين

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

ads

الأكثر قراءة

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

نظام "جديد" لتصفيات مونديال 2022 فى أفريقيا

ستوديو

محمد رضا فنان أسعد الجمهور في أشد لحظات حياته حزنًا.. تعرف على قصته

الفنان طلال سلامة يكشف السبب الحقيقي لوفاة نجله

صامويل شيكودزي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

شاهد.. لحظة اصطدام مروحية بطائرة سياحية في إيطاليا ومقتل 7 أشخاص

ads

رياضة

نظام "جديد" لتصفيات مونديال 2022 فى أفريقيا

جمال عبد الحميد: منتخب نيجيريا من أفضل المنتخبات المرشحة للفوز باللقب القارى

لامبارد يبدأ مسيرته مع تشيلسى بتعادل

مدرب جنوب إفريقيا: خسرنا أمام منتخب سينافس على لقب "الكان"

الرئيس نيوز

انسحاب محلل إسرائيلي من مناظرة تلفزيونية بسبب "الملك سلمان"

المنتخب النيجيري يحجز مقعدًا في "المربع الذهبي" لبطولة كأس أفريقيا

حبس كريم حسين آدمن صفحة "آسف ياريس" 15 يوما

غدا.. إعادة محاكمة 46 متهماً في قضية "مسجد الفتح"

منوعات

دراسة: تناول شاى "ماتشا" اليابانى يؤدى للقلق

تدمير 8 الآف قطعة سلاح فى البرتغال

الدبابير تلدغ شخص حتى الموت فى سنغافورة

تمساح يعض شخصين استراليين وينجوان من بين فكيه

كشكول

عميد دراسات القليوبية يزور مقر الإنجيلية لبحث سبل الإرتقاء ببيت العائلة المصرية

غدًا.. ختام فعاليات مؤتمر قادة التعليم العالى بجامعة الأزهر

بالصور.. 70 طالب وطالبة تقدموا اختبارات القدرات بتربية نوعية عين شمس

اعتماد نتائج الفرق الأولى والثالثة بدراسات القرين

إسلام سياسي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

حقوقى يمنى يفضح انتهاكات الحوثيين والإخوان في اليمن

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم "Yes man" بسينما نون

اليوم.. عرض "الضوء السحرى" بمكتبة الإسكندرية

رواية "فندق كاليفورنيا".. جديد الكاتب العراقى عبدالجبار ناصر

اليوم.. أمسية "نحن والغرب.. ملائكة وشياطين" بقصر ثقافة مصطفى كامل

صفحتنا ع الفيس بوك