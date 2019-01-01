ترامب يلتقى رئيس وزراء باكستان أواخر يوليو

أعلن البيت الأبيض في بيان له أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم لقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في 22 يوليو الجاري بالبيت الأبيض، لمناقشة مكافحة الإرهاب وقضايا أخرى.



ومن المقرر أن يبحث ترامب وخان العديد من القضايا، بما فيها مكافحة الإرهاب والدفاع والطاقة والتجارة، وفقا للبيان.



وستكون هذه الزيارة هي الأولى لخان إلى الولايات المتحدة منذ توليه المنصب في أغسطس العام الماضي.



وبين واشنطن وإسلام أباد خلاف بشأن الحرب الأمريكية في أفغانستان. والشهر الماضي، رفضت باكستان تقريرا صدر عن وزارة الخارجية الأمريكية حول الحريات الدينية، قائلة إن القسم الخاص بباكستان في التقرير "خلاصة لمزاعم متحيزة ولا أساس لها".