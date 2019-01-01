حملة فى لبنان لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية

أطلق وزير العمل اللبناني كميل أبو سليمان حملة على مستوى البلاد لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، أسفرت في أول أيامها عن إغلاق 20 متجر بيع بالتجزئة في مناطق لبنانية مختلفة.



وأعلن أبو سليمان في مؤتمر صحفي، أن جولات مفتشي وزارة العمل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي اليوم شملت 214 مؤسسة في مختلف المناطق بعد انتهاء مهلة شهر كانت وزارة العمل أعلنت عنها كفترة سماح للمؤسسات المخالفة لتسوية أوضاعها.



وقال الوزير اللبناني إن الحملة أسفرت عن اغلاق 20 متجرا لتشغيلها عمالا أجانب بشكل غير قانوني و129 محضر مخالفة و24 إنذارا.



وأشار الى ان الحملة مستمرة، داعيا الشركات والمؤسسات الى تسوية أوضاع العمال الأجانب غير الشرعيين والحصول على اجازات عمل لهم.



ولفت الى ان الهدف من الحملة تنظيم العمالة الأجنبية التي تعمل في لبنان ولا تحمل إجازات عمل وفق القانون وإعطاء الأولوية لليد العاملة اللبنانية وخلق المزيد من فرص العمل لها.



وكان معدل البطالة بين اللبنانيين ارتفع بشكل ملحوظ بفعل المنافسة الناجمة عن تدفق النازحين السوريين الى لبنان، حيث بلغ معدل البطالة في العام الماضي نسبة 25 في المائة فيما تجاوزت النسبة في صفوف الشباب 36 في المائة.