انطلاق أول رحلة جوية مباشرة من وسط الصين إلى نيويورك

أطلقت مدينة ووهان الصينية أول رحلة جوية مباشرة تربط بين وسط الصين ومدينة نيويورك بالولايات المتحدة.



وأقلعت الرحلة الأولى من نوعها، وتديرها شركة خطوط جنوب الصين الجوية، في الساعة 8:30 مساءً من مطار ووهان تيانخه الدولي في ووهان حاضرة مقاطعة هوبي.



وسيتم تسيير الرحلة على متن طائرة من طراز ((بوينج 787- 9)) ثلاث مرات أسبوعيا، وسوف تنطلق رحلة الذهاب من ووهان أيام الأربعاء والجمعة والأحد من كل أسبوع، فيما تنطلق رحلات العودة من نيويورك أيام الإثنين والخميس والسبت.



وفي السياق، أخبر هان شوانغ، وهو مرشد سياحي مقيم في ووهان، المراسلين في المطار قائلا "كان اصطحاب مجموعة من السياح إلى نيويورك يستغرق وقتا طويلا لأننا كنا نضطر إلى المرور بمدن أخرى.



والآن تستغرق الرحلات المباشرة 14 ساعة فقط، ويستطيع السائحون أيضا السفر بتكلفة أقل كثيرا".



وبفضل بناء مبادرة الحزام والطريق، وحزام نهر يانغتسي الاقتصادي، تبرز ووهان كمرفأ نقل بوسط الصين عبر إطلاقها 198 خطا جويا منتظما محليا ودوليا.