الخميس 11 يوليه 2019 الموافق 08 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

اقتصاد

النفط يسجل أعلى مستوى فى أكثر من شهر

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
قفزت أسعار النفط 4.5 بالمئة، مسجلة أعلى مستوياتها في أكثر من شهر بعد أن أظهرت بيانات حكومية هبوطا حادا في مخزونات الخام الأمريكية ومع قيام منتجين رئيسيين بخفض الانتاج من الحقول البحرية في خليج المكسيك بحوالي الثلث قبيل عاصفة متوقعة.

وسجلت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 67.01 دولار للبرميل عند التسوية، مرتفعة 2.85 دولار أو 4.44 بالمئة.

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.60 دولار أو 4.50 بالمئة لتبلغ عند التسوية 60.43 دولار للبرميل.

وسجلت أسعار الخامين القياسيين أعلى مستوياتها منذ أواخر مايو.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمرسكية أمس الأربعاء إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة هبطت 9.5 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو، وهو هبوط يزيد عن ثلاثة أضعاف الانخفاض الذي توقعه محللون شملهم استطلاع لرويترز والبالغ 3.1 مليون برميل، مع قيام مصافي التكرير بزيادة الإنتاج.

وقال محلل النفط في كوميرتس بنك، كارستن فريتش:"السحب من المخزونات كان أقوى كثيرا من المتوقع وهو ما ساعد في دفع أسعار النفط للصعود".

وأضاف قائلا: "الواردات هبطت ومعدلات التشغيل في مصافي التكرير وصلت إلى أعلى مستوى منذ بداية العام وهو ما ساهم في هذا الهبوط الكبير للمخزونات".

ولقيت أسعارالنفط دعما أيضا من توقعات بأن تتشكل عاصفة بمحاذاة خليج المكسيك قد تتحول إلى أعصار بحلول مطلع الأسبوع القادم.

وخليج المكسيك يأتي منه 17 بالمئة من انتاج النفط الخام الأمريكي الذي يبلغ حوالي 12 مليون برميل يوميًا.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 9 ساعات

"تم تحريفها وتسريبها".. "بيبسي" تكشف كواليس إعلان المنتخب المثير للجدل

منذ حوالي 9 ساعات

الترجي يفسد مخطط الأهلي ويجدد عقد نجم الوسط

منذ حوالي 13 ساعة

طلاب مدرسة "لم ينجح أحد" بالبحر الأحمر يُحررون محضرًا ضد "التعليم"

منذ حوالي 23 ساعة

كوبر يهاجم أجيرى بسبب خروج منتخب مصر من أمم إفريقيا

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

مواعيد مباريات كأس أمم إفريقيا اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

ستوديو

محمد رضا فنان أسعد الجمهور في أشد لحظات حياته حزنًا.. تعرف على قصته

الفنان طلال سلامة يكشف السبب الحقيقي لوفاة نجله

صامويل شيكودزي أفضل لاعب في مباراة نيجيريا وجنوب إفريقيا

شاهد.. لحظة اصطدام مروحية بطائرة سياحية في إيطاليا ومقتل 7 أشخاص

ads

رياضة

6 طائرات جزائرية تتجه للقاهرة لنقل الجمهور لمتابعة كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا تصعق جنوب أفريقيا في الوقت القاتل وتبلغ المربع الذهبي (فيديو)

تعرف على موعد أول مباراة في نصف نهائي أمم إفريقيا

بالفيديو.. VAR يهدي جنوب أفريقيا هدف التعادل أمام نيجيريا

الرئيس نيوز

انسحاب محلل إسرائيلي من مناظرة تلفزيونية بسبب "الملك سلمان"

المنتخب النيجيري يحجز مقعدًا في "المربع الذهبي" لبطولة كأس أفريقيا

حبس كريم حسين آدمن صفحة "آسف ياريس" 15 يوما

غدا.. إعادة محاكمة 46 متهماً في قضية "مسجد الفتح"

منوعات

تعرف على سبب الإصابة بوعكة صحية مفاجئة خلال الإجازات

البطانيات الثقيلة تقلل من التوتر وتفيد في الشعور بالعناق

تقرير: أغلبية المرضى والمعاقين يواجهون صعوبات في العمل باليابان

أول مهرجان عالمي في أفريقيا عن القهوة والشاي والشيكولاتة

كشكول

عميد دراسات القليوبية يزور مقر الإنجيلية لبحث سبل الإرتقاء ببيت العائلة المصرية

غدًا.. ختام فعاليات مؤتمر قادة التعليم العالى بجامعة الأزهر

بالصور.. 70 طالب وطالبة تقدموا اختبارات القدرات بتربية نوعية عين شمس

اعتماد نتائج الفرق الأولى والثالثة بدراسات القرين

إسلام سياسي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

حقوقى يمنى يفضح انتهاكات الحوثيين والإخوان في اليمن

مقالات الرأي
خالد عكاشة
معضلة الوجود الإيرانى المسلح فى سوريا
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
المزيد
ads

الثقافة

الليلة.. عرض فيلم "Yes man" بسينما نون

رواية "فندق كاليفورنيا".. جديد الكاتب العراقى عبدالجبار ناصر

ورش متنوعة بثقافة الإسكندرية احتفالا بالعيد القومي

ثقافة الإسكندرية تناقش "الانتماء وحب الوطن"

صفحتنا ع الفيس بوك