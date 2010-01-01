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عالم

وزير المالية الإيطالى: الحمائية تضر بالبلدان المتورطة

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
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شدد وزير المالية الإيطالي جيوفاني تريا، على أن السياسات الحمائية "لا تفيد الاقتصاد، وتضر على وجه العموم بالبلدان المتورطة فيها".

وفي كلمته أمام الحوار المالي الصيني - الإيطالي، قال تريا إن التعاون المؤسسي والتعاون في مجال ريادة الأعمال بين البلدين يكتسب أهمية كبيرة للغاية أكثر من أي وقت مضى" في سياق يتسم بتصاعد دلائل الحمائية".

وشارك وزير المالية الصيني ليو كون ونظيره الإيطالي تريا، في ترأس هذا الحدث الذي شهد مشاركة أطراف معنية من القطاعين العام والخاص في البلدين.

وقد وصلت العلاقات الصينية -الإيطالية أوجها في مارس مع توقيع مذكرة تفاهم في إيطاليا بشأن اشتراك البلدين في تعزيز بناء الحزام والطريق.

وفي كلمته أمام المنتدى، قال تريا إن قيمة الصادرات الإيطالية للصين زادت من نحو 9 مليارات يورو عام 2010 إلى 13.2 مليار يورو عام 2018، فيما استقرت واردات إيطاليا من الصين عند نحو 30 مليار يورو.
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