سر قدرة الأسماك على التحول من الأنوثة إلى الذكورة

قدم باحثون نيوزيلنديون أول عرض مفصل للآلية التي تسمح لبعض الأسماك بتغيير جنسها.



ويستطيع حوالي 500 نوع من الأسماك التبديل بين الذكورة والأنوثة عندما تستدعي الظروف ذلك.



الدراسة التي نشرت أمس الأربعاء فحصت سمكة في الشعاب المرجانية الاستوائية، والتي يمكن أن تتغير من أنثى إلى ذكر ووجد العلماء أن الضغط هو المفتاح المرجح لإحداث التحول.



وقالوا إن الضغط تسبب في توقف جينات الجنس الأولى عن العمل، في حين بدأت جينات الجنس الجديد في العمل.



وأضاف الباحثون أن العملية تتطلب إعادة برمجة كاملة للمعلومات الوراثية للأسماك.



والتغيير سريع، إذ يستغرق الأمر من بعض الدقائق إلى بضع ساعات فحسب حتى يتغير سلوك الأنثى. وبعد 8 إلى 10 أيام تتحول إلى ذكر.