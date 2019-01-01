اليوم.. عرض "الضوء السحرى" بمكتبة الإسكندرية

تستقبل القاعة الكبرى بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية، في الواحدة من بعد ظهر اليوم الخميس٬ عرض "الضوء السحري" وهو عرض قائم على الإبهار؛ يستحضر العلوم للحياة في هذا العرض.



ويُقَدَم العرض مستخدمًا الموسيقى التفاعلية والألوان الجذابة على مسرح أسود، لإيصال الفكرة العلمية بطريقة درامية وكوميدية. ويُقدِم مركز القبة السماوية العلمي العرض في صور مختلفة، تتضمن مواضيع علمية متعددة.



وسيقوم الغواصان الفضوليان برحلة استكشاف إلى المحيط، وخلال هذه الرحلة، سيقابل الغواصان مخلوقات محيطية رائعة،سيستكشفونها، يلعبون ويرقصون معها.



ويهدف هذا العرض إلى إبهار الجمهور بعجائب المخلوقات الجميلة للمحيطات وتعريفهم الكثير من خصائصها وسلوكها، بالإضافة إلى إمتاع الجمهور بالأداء الكوميدي للغواصين.