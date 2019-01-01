450 دولارًا.. سعر طن "نترات الأمونيوم" اليوم

تراوحت أسعار نترات الأمونيوم، وهو سماد زراعي، في الأسواق العالمية، اليوم الخميس، ما بين 380 إلى 450 دولارًا للطن، فيما سجلت أسعار نترات البوتاسيوم المحببة من 700 إلى 760 دولارًا للطن.



وتنتج شركتي الدلتا والنصر للأسمدة التابعتين للشركة القابضة للصناعات الكيماوية أصنافًا متعددة من الأسمدة، منها النترات، حيث يتم توجيه الإنتاج للسوق المحلي، وتصدير نسبة مميزة للغاية للخارج.



وتسعى مصر لضبط الأسعار عبر خطة وضعتها الحكومة خلال الفترة القادمة، من أجل تراجع معدلات التضخم في الأسواق المحلية، وذلك عبر جذب استثمارات أجنبية جديدة تعمل على توفير المعروض من السلع والمنتجات.



وترتبط بعض الأسعار بالسعر العالمي للأسواق العالمية، في ظل ما تتعرض له حركة التجارة العالمية التي يكون لها تأثير على مدى تحديد القيمة السعرية للمنتجات والسلع التي تدخل في الصناعات الخاصة بالسوق المحلي في مصر.