رواية "فندق كاليفورنيا".. جديد الكاتب العراقى عبدالجبار ناصر

صدرت مؤخرًا عن الدار المصرية اللبنانية٬ رواية "فندق كاليفورنيا" للكاتب العراقي٬ عبدالجبار ناصر، وهو روائي وصحفي ومترجم مقيم في أستراليا٬ سبق وصدرت له روايات: "كتابة على التراب٬ أيام المعتصم الأخيرة٬ غرباء مثل الحسين٬ اليهودي الأخير"٬ وله أكثر من ثلاثين كتابا للأطفال.



وتدور أحداث الرواية حول "خالد جاسم" صحفي عراقي عاش في العراق سنوات طفولته وصباه وشبابه تحت سطوة نظام صدام وقهره.



وكان يبحث عن إجابة لسؤال ظل يرافقه عن "ما الوطن؟"، حاول العثور علي الإجابة في أستراليا حين ذهب إليها لاجئا٬ وعندما أخفق عاد إلى العراق٬ بعد سقوط صدام٬ عله يجد ضالته.



وجاءته الإجابة التي لا يعرف أحد منا: "هل كانت إجابة شافية أم ناقصة. هو وحده يعرف ذلك".



ومما جاء على الغلاف الأخير للرواية: "عبر الشارع إلى الجهة المقابلة٬ عندما وضع قدمه علي الرصيف٬ اهتزت المنطقة بانفجار سيارة ملغومة٬ تطايرت فيه قطع اللحم والحديد٬ وتصاعدت إلي عنان السماء ألسنة النار وسحب الغبار والدخان الأسود".