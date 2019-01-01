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اقتصاد

الذهب يصعد بعد تعليقات لجيروم باول

الخميس 11/يوليه/2019 - 01:24 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تعافت أسعار الذهب من خسائرها الأولية وصعدت أكثر من واحد في المئة مع هبوط الدولار بعد أن أذكى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي التوقعات لخفض لأسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر، مشيرا إلى مخاطر على الاقتصاد الأمريكي.

وقال باول إن المخاوف المتعلقة بالسياسات التجارية وضعف الاقتصاد العالمي "يواصلان الضغط على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة".

وأضاف أن المركزي الأمريكي مستعد "للتصرف على النحو المناسب" لدعم النمو المستمر منذ عشر سنوات.

ودفعت تعليقات باول مؤشر الدولار الأمريكي للهبوط بما يصل إلى 0.4 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية.

وصعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 1416.40 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعد أن كان هبط إلى 1389.55 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.9 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1412.50 دولار للأوقية.

وعلى صعيد الحرب التجارية قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض إن مسؤولين تجاريين أميركيين وصينيين أجروا محادثات "بناءة" عبر الهاتف أمس الثلاثاء.

وسجلت المعادن النفيسة الأخرى مكاسب مع ارتفاع الفضة 0.8 بالمئة إلى 15.22 دولار للأوقية والبلاتين 2.5 بالمئة إلى 826.25 دولار للأوقية.

وقفز البلاديوم 2.8 بالمئة إلى 1590.00 دولارا للأوقية بعد أن سجل أثناء الجلسة 1598 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ الثاني والعشرين من مارس.
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