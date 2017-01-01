اليوم.. تسليم أراضى الإسكان المتميز بمنطقة 350 فدانًا بمدينة بدر

كشف المهدس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر الجديدة، عن تفاصيل تسليم قطع أراضي الإسكان المتميز بشمال المدينة بمنطقة 350 فدانًا المخصصة بالقرعتين العلنيتين بتاريخ 28 نوفمبر 2016، و6 نوفمبر 2017.



وقال "مندور" فى تصريحات خاصة لـ"لدستور"، إنه سيتم اليوم الأربعاء الموافق 11 يوليو تسليم القطعة رقم 1141 حتي رقم 1160، يليها يوم الاحد 14 يوليو تسليم القطعة رقم 1161 حتى 1180، حيث يتم تسليم القطعة رقم 1181 حتى رقم 1200 يوم الإثنين 15 يوليو المقبل بمنطقة 350 فدانًا.



وأوضح رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم القطعة رقم 1201 حتى رقم 1220 يوم الثلاثاء 16 يوليو، وتسليم القطع رقم 1221 حتى 1240 يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو، بالإضافة إلى أنه سيتم تسليم القطع رقم 1241 حتى 1260 يوم الخميس 18 يوليو.