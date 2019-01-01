فى خدمتك.. كيف تستعلم على فاتورة التليفون الأرضى؟

بطريقة سهلة وبسيطة يمكن للمواطنين الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى، وذلك من خلال الخدمات التى قدمتها وزارة الاتصالات على موقعها على الإنترنت، حيث إنها أتاحت للمواطنين الاستعلام عن آخر فواتير تم إصدارها للتليفون الأرضى، وذلك بإتباع بعض الخطوات التى تم نشرها على الموقع وهى:



خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضى:



أولًا: قم بالدخول على موقع شركة المصرية للاتصالات وستجد أيقونة الاستعلام على الفاتورة اضغط عليها.

ثم أدخل كود المنطقة (أي كود المحافظة التابع لها التليفون الأرضي).

بعد ذلك قم بإدخال رقم التليفون المراد معرفة قيمة فاتورته.

في النهاية، اضغط على خيار (اظهر الفواتير).

ستلاحظ ظهور فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بشهر يوليو، بالإضافة إلى فواتير الأشهر السابقة.