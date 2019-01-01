لمحبي السفر..7 معلومات عن بحيرة برينز بسويسرا

ليست من فراغ للسفر عشرة فوائد هذه المقولة بالفعل أثبتت الدراسات الحديثه أن للسفرفوائد عدة أبرزها نفسية، فالسفر يجعلك مُحب أكثر للحياة ويعمل على تجديد حياتك اليومية ومن الروتين اليومي مما يعمل على تعزيز إبداعك بعيدًا عن المهام اليومية، ولمحبي السفر في تلك السطور نوضح لكم معلومات عن بحيرة من أشهر البحيرات بسويسرا تُدعى " برينز".



1- تقع على الشاطئ الشمالي من مدينة برينز الواقعة في كانتون برن بسويسرا.

2-تشتهر بضفافها الخلابة والمياه التي تمتاز باللون الأزرق الفيروزي، وتُحاط البحيرة بجبال مرتفعة.

3-يوجد خمسة قوارب مخصصة للرحلات الاستكشافية في بحيرة برينز.

4-تعتبر سفينه سفينة لوتشبيرغ التي تم بناؤها 1914 هي أحدى السفن المخصصة ايضًا للرحلات الاستكشافية.

5-يمكنك ايضًا الذهاب في هذه الرحلات في أوقات المساء والاستمتاع بالوجبات الشعبية السويسرية التي يتم تقديمها.

6-يمكن للزائر القيام بالمشي من البحيرة إلى شلالات جيسباخ للاستمتاع بالطبيعة في المنطقة.

7-يتوافر في البحيرة السكة الحديدية التي تهبط في فندق جراند جيسباخ التاريخي.

