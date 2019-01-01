حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 11 يوليو 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 11 يوليو 2019، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالى.



الحمل

مهنيًا: يحمل هذا اليوم أحلامًا جديدة إذ تنتقل إلى مركز مناسب لك ويهديك الحظ، وتضطر من خلاله إلى إلغاء الكثير من المواعيد.

عاطفيًا: أعتقد يا عزيزي أنك تعيش يومًا رومانسيًّا جميلًا خاليًا من المشاكل يحاول خلاله الحبيب اسعادك بكل الوسائل.

صحيًا: تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصًا آخر.



الثور

مهنيًا: تراكم العمل وتأجيل إنجاز المطلوب منك ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل إلى النتائج المرجوّة.

عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم قد يحدث اليوم ويخف انفعالك إزاء الحبيب وتقرر الاقتراب منه أكثر من أي وقت مضى.

صحيًا: تشعر بالانزعاج وربما الغضب، كن متأنيًا ومن مصلحتك ان تسير بثبات ومن دون ضجيج.



الجوزاء

مهنيًا: يسجل هذا اليوم حدثًا كبيرًا غير متوقع بالنسبة إليك، ما يحتم الانتباه والحذر من الأمور المحاذير التي كنت تخشاها.

عاطفيًا: تشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية وتشتاق إلى حضن الحبيب وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة.

صحيًا: لا تبذل جهدًا مضاعفًا في أعمال لست أنت مسؤولًا عنها، أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك.



السرطان

مهنيًا: تتبدل نظرتك إلى الأمور وتبدأ مسيرة مهنية جديدة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية.

عاطفيًا: رغم الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية وتزول التوتّرات ليحل مكانها الانسجام والهدوء.

صحيًا: تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية فتقرر التخفيف منها وتكريس وقت للرياضة.



الأسد

مهنيًا: يطرح هذا اليوم مسألة شراكة وانتماء وارتباط، لذلك أدعوك إلى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل.

عاطفيًا: لا تدع الشريك يشعر أنه في آخر أولوياتك؛ بل اهتم بمشاعره أكثر واجعله يتدلل عليك بعض الشيء.

صحيًا: عليك أن تحدد بدقة نوعية طعامك، لأن السمنة المفرطة تضرّك كثيرًا وتسبب لك مشكلات.



العذراء

مهنيًا: تبعث إليك السماء بعدة رسائل، ويلجأ إليك الجميع بحثًا عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك.

عاطفيًا:لا تتهرّب من المشكلات بل واجهها، وقد تشعر بالرضى عن إنجازاتك مع الشريك هذا اليوم.

صحيًا: استفد من خبرة الأصدقاء الذين اعتمدوا حمية غذائية ناجحة وطبّقها على نفسها.



الميزان

مهنيًا: يحمل هذا اليوم حدثًا مهمًا، وتستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب.

عاطفيًا: تشعر بالراحة اليوم بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك على صعيد الإخلاص.

صحيًا: الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصًا بعد ساعات العمل الطويلة.



العقرب

مهنيًا: أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيدًا من التطور والتقدم في العمل.

عاطفيًا: لا تحاول تجنّب المواجهة مع الشريك، لأن نقاط الخلاف بينكما يجب أن تعالج قبل فوات الأوان.

صحيًا: خفف من النشاطات المرهقة لأعصابك، علمًا أنك لست مرغمًا على القيام بها.



القوس

مهنيًا: تشعر بالكآبة أو بالعجز عن القيام بما كنت تنوي القيام به، وتضطر إلى الانتظار والترقب قبل تحريك الأمور.

عاطفيًا: قد تكون على حقّ، والأسلوب الذي تتبعه مرن جدًا، وتوجّه الانتقادات الصائبة ولا تجرح مشاعر الحبيب.

صحيًا: ليس الوقت مناسبًا لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك.



الجدي

مهنيًا: يكون لهذا اليوم وقع جيد عليك، وكل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب حس إدراكك لها.

عاطفيًا: تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتًا طيّبة، ويحمل إليك الشريك وعودًا وإشارات في هذا النطاق.

صحيًا: إنهض باكرًا ومارس المشي وبعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر والرقبة.



الدلو

مهنيًا: تسمع كلامًا غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم.

عاطفيًا: تتفهّم ما يطرحه الشريك عليك وتبذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق ما يطلبه من دون أن تشعره بذلك.

صحيًا: كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن يرتد سلبًا على وضعك الصحي، فكن حذرًا.



الحوت

مهنيًا: تكثر حولك الصداقات، وقد تشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء.

عاطفيًا: لا تخف من التعبير عن مشاعرك، فالشريك لن يصدّك ولا سيّما إذا اخترت يومًا جيّدًا للتقرّب منه.

صحيًا: حاول التخفيف من قيادة السيارات لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي.