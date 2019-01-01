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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 11 يوليو 2019

الخميس 11/يوليه/2019 - 07:40 ص
حظك اليوم.. جميع
حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 11 يوليو 2019
سارة ساويرس
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقى، حظك اليوم الخميس 11 يوليو 2019، لجميع الأبراج الفلكية، كالنحو التالى.

الحمل
مهنيًا: يحمل هذا اليوم أحلامًا جديدة إذ تنتقل إلى مركز مناسب لك ويهديك الحظ، وتضطر من خلاله إلى إلغاء الكثير من المواعيد.
عاطفيًا: أعتقد يا عزيزي أنك تعيش يومًا رومانسيًّا جميلًا خاليًا من المشاكل يحاول خلاله الحبيب اسعادك بكل الوسائل.
صحيًا: تتأقلم بسرعة مع النظام الغذائي الجديد وتشعر أنك أصبحت شخصًا آخر.

الثور
مهنيًا: تراكم العمل وتأجيل إنجاز المطلوب منك ليسا في مصلحتك، فهناك أولويات واضحة عليك أن تبدأ بها لتصل إلى النتائج المرجوّة.
عاطفيًا: تتخلص من سوء تفاهم قد يحدث اليوم ويخف انفعالك إزاء الحبيب وتقرر الاقتراب منه أكثر من أي وقت مضى.
صحيًا: تشعر بالانزعاج وربما الغضب، كن متأنيًا ومن مصلحتك ان تسير بثبات ومن دون ضجيج.

الجوزاء
مهنيًا: يسجل هذا اليوم حدثًا كبيرًا غير متوقع بالنسبة إليك، ما يحتم الانتباه والحذر من الأمور المحاذير التي كنت تخشاها.
عاطفيًا: تشعر بالحاجة إلى الحنان والرعاية وتشتاق إلى حضن الحبيب وترغب في الترفيه عن نفسك وممارسة هواية جديدة.
صحيًا: لا تبذل جهدًا مضاعفًا في أعمال لست أنت مسؤولًا عنها، أترك الأمور لأربابها وأرح نفسك.

السرطان
مهنيًا: تتبدل نظرتك إلى الأمور وتبدأ مسيرة مهنية جديدة، تكثر خلالها اللقاءات والتحالفات الإيجابية.
عاطفيًا: رغم الفتور الذي ساد في الأيام الماضية تعود المياه الى مجاريها الطبيعية وتزول التوتّرات ليحل مكانها الانسجام والهدوء.
صحيًا: تعيد حساباتك وتراجع مفكرة مشاريعك المهنية فتقرر التخفيف منها وتكريس وقت للرياضة.

الأسد
مهنيًا: يطرح هذا اليوم مسألة شراكة وانتماء وارتباط، لذلك أدعوك إلى تحديد الأولويات والأهداف تفادياَ لإهمال بعض التفاصيل.
عاطفيًا: لا تدع الشريك يشعر أنه في آخر أولوياتك؛ بل اهتم بمشاعره أكثر واجعله يتدلل عليك بعض الشيء.
صحيًا: عليك أن تحدد بدقة نوعية طعامك، لأن السمنة المفرطة تضرّك كثيرًا وتسبب لك مشكلات.

العذراء
مهنيًا: تبعث إليك السماء بعدة رسائل، ويلجأ إليك الجميع بحثًا عن الحلول، فتلمس إيجابية القدر، وتشعر بأن لا شيء يستطيع أن يعيق انطلاقتك.
عاطفيًا:لا تتهرّب من المشكلات بل واجهها، وقد تشعر بالرضى عن إنجازاتك مع الشريك هذا اليوم.
صحيًا: استفد من خبرة الأصدقاء الذين اعتمدوا حمية غذائية ناجحة وطبّقها على نفسها.

الميزان
مهنيًا: يحمل هذا اليوم حدثًا مهمًا، وتستفيد من حياة مهنية صاخبة لالتقاط فرص معينة تفتح أمامك بعض الأبواب.
عاطفيًا: تشعر بالراحة اليوم بعد النجاح الذي حققته في العلاقة بالشريك على صعيد الإخلاص.
صحيًا: الحركة مطلوبة وضرورية وخصوصًا بعد ساعات العمل الطويلة.

العقرب
مهنيًا: أحداث متتالية تدفعك إلى إعادة النظر في عدة أمور، وهذا يمنحك مزيدًا من التطور والتقدم في العمل.
عاطفيًا: لا تحاول تجنّب المواجهة مع الشريك، لأن نقاط الخلاف بينكما يجب أن تعالج قبل فوات الأوان.
صحيًا: خفف من النشاطات المرهقة لأعصابك، علمًا أنك لست مرغمًا على القيام بها.

القوس
مهنيًا: تشعر بالكآبة أو بالعجز عن القيام بما كنت تنوي القيام به، وتضطر إلى الانتظار والترقب قبل تحريك الأمور.
عاطفيًا: قد تكون على حقّ، والأسلوب الذي تتبعه مرن جدًا، وتوجّه الانتقادات الصائبة ولا تجرح مشاعر الحبيب.
صحيًا: ليس الوقت مناسبًا لإثارة مشكلات قديمة قد تثير انفعالك وعصبيتك.

الجدي
مهنيًا: يكون لهذا اليوم وقع جيد عليك، وكل الأمور التي يفتعلها ضدك من هم حولك تلقى الفشل بسبب حس إدراكك لها.
عاطفيًا: تكثر المشاريع وتقوى الاتصالات وتعيش أوقاتًا طيّبة، ويحمل إليك الشريك وعودًا وإشارات في هذا النطاق.
صحيًا: إنهض باكرًا ومارس المشي وبعض التمارين المفيدة للتخلص من آلام الظهر والرقبة.

الدلو
مهنيًا: تسمع كلامًا غير مقنع أو لا يتمتّع بمصداقية، إهدأ ولا تأخذ على عاتقك مسألة تصحيح مسار العالم.
عاطفيًا: تتفهّم ما يطرحه الشريك عليك وتبذل مجهودًا كبيرًا لتحقيق ما يطلبه من دون أن تشعره بذلك.
صحيًا: كل ما يعاكسك في مهنتك يمكن أن يرتد سلبًا على وضعك الصحي، فكن حذرًا.

الحوت
مهنيًا: تكثر حولك الصداقات، وقد تشارك في مناسبات عملية كبيرة وتفرح لنجاح الزملاء.
عاطفيًا: لا تخف من التعبير عن مشاعرك، فالشريك لن يصدّك ولا سيّما إذا اخترت يومًا جيّدًا للتقرّب منه.
صحيًا: حاول التخفيف من قيادة السيارات لمسافات قريبة، واستعض عنها بالمشي.
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