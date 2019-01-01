"مستقبل وطن" ينظم أولى الندوات التثقيفية بحضور 3 آلاف من شباب الحزب

نظم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، أولى الندوات التثقيفية حول التنظيم الحزبي وطرق النجاح والأمن القومي، بحضور المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، والمستشار عصام هلال أمين التنظيم، والمهندس أحمد صبري أمين الشباب، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري، والمهندس أحمد الجندي عضو الأمانة المركزية بالحزب، بمشاركة أكثر من 3000 شاب وفتاة من كوادر وأعضاء الحزب في المرحلة العمرية مابين 20 عاما حتى 30 عاما، ومن مختلف محافظات الجمهورية، بمشاركة عددا من الخبراء الاستراتيجيين، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب بالقاهرة.



وقال المهندس أشرف رشاد الشريف رئيس حزب مستقبل وطن، إن تلك الندوات تأتي استمرارا للسياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن بأهمية التثقيف السياسي وعقد لقاءات دورية مع قيادات وكوادر الحزب الشبابية، في إطار شرح وتوضيح أهم أولويات التنظيم الحزبي، مشيرا إلى أن حزب مستقبل وطن بدأ سلسلة الندوات تثقيفية حول التوعية بالأمن القومي، بالإضافة إلى التثقيف السياسي فيما يتعلق بالتنظيم الحزبي وطرق النجاح.



وأضاف "رشاد" قائلا، تلك الندوات تأتي من منطلق مسؤولية حزب مستقبل وطن تجاه الشباب من أعضاء وقيادات وكوادر الحزب، لتثقيفهم وتوعيتهم سياسيا استعدادا لخوض أية استحقاقات انتخابية مقبلة، وتتضمن الندوات تثقيف الشباب وتوعيتهم بالتعريفات السياسية ومراحل تطور مفاهيم الأمن القومي، فضلا عن توضيح ايجابيات وسلبيات السوشيال ميديا وتأثيراتها السلبية من خلال ترويج الإشاعات دون التأكد منها على الأمن القومي.



وأشار "رشاد" إلى أن خطة الحزب خلال الفترة المقبلة تتضمن اقامة الموسم الثاني من دوري مستقبل وطن لكرة القدم، وكذلك تنظيم دوري ثقافي فضلا عن تنظيم معسكرات صيفية وملتقيات شبابية لشباب الحزب من كافة محافظات الجمهورية فضلا عن عقد المنتدى البرلماني الثاني لنواب الحزب خلال الإجازة البرلمانية الحالية، وتنظيم دورات تدريبية وتثقيفية استعدادا للانتخابات المجالس التشريعية والمحلية المقبلة.



ومن جانبه، قال المهندس حسام الخولي الأمين العام للحزب، إن جميع الخبرات القيادية والتنظيمية داخل الحزب والتي أسست حزب قوى وراسخ ستكون استمراريته بيد الشباب من أعضاءه وقياداته وكوادره الشبابية، فالفترة المقبلة يجب أن يقودها الشباب بجانب الخبرات، لذلك لابد من تدريب وتثقيف حقيقي لكافة القيادات من الشباب، ونحن كحزب مستقبل وطن خلف الشباب من أبناء الحزب.



وأكد "الخولي"، أن أي قيادة أو كيان يستمد قوته من قوة من يعملون معه، موجها حديثة للشباب من أبناء الحزب قائلا: "عليك باختيار القيادات والكفاءات القوية من الشباب لتقوى بهم، فالعمل المؤسسي يقوى بمجموعات عمل قوية".



ومن ناحيته، أشار المستشار عصام هلال امين التنظيم بحزب مستقبل وطن، إلى أنه في إطار اهتمام الحزب الشباب يتم عقد سلسلة من اللقاءات ما بين شباب الحزب من كافة المحافظات وبين قيادات الأمانة المركزية، لإلقاء الضوء حول التنظيم الحزبي وأهمية دور الأحزاب في الحياة السياسية وطرق النجاح والشباب والأمن القومي.



ولفت "هلال"، إلى أن الحزب ينتوى القيام بسلسلة أخرى من الدورات التدرريبية واللقاءات التثقيفية للشباب للتاهيل السياسي، نظرا لأن الدولة المصرية على وشك استحقاقات سياسية هامة وهي انتخابات مجلسي الشيوخ والنواب والمجالس الشعبية المحلية، حيث إن الحزب سيخوض هذه الاستحقاقات الثاثة بكوادر شبابية وفقا لما نص عليه الدستور، لذلك يقوم الحزب بتنظيم الدورات التدريبية حول ادارة الحملات الانتخابية والتاهيل السياسي لاداء الادوار داخل تلك المجالس الثلاث حتى يتمكن الشباب المؤهب والمدرب للقيام بمهام الموقع المشار اليه داخل المجالس الثلاثة.



وأوضح أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، ان الحزب بصدد تنظيم منتديات تنظيمية ستمتد لعدة أيام، خلال الفترة القادمة لكافة محافظات الجمهورية وتقسيمها لقطاعات بحيث يتم مناقشة كافة أمور التنظيم الحزبي وكذلك المشاكل العامة وسبل حلها في محافظات القطاع لخلق روح الأسرة الواحدة داخل التنظيم الحزبي لتلك المحافظات.



ومن ناحيته قدم المهندس أحمد الجندي عضو هيئة مكتب الأمانة المركزية بالحزب شرحا حول طرق النجاح وكيفية الوصول لتحقيق الطموح السياسي للشباب من خلال عرض فيديوهات توضيحية تتضمن كيفية مواجهة الصعاب للوصول للنجاح من خلال المثابرة وبذل المجهود.



وأوضح "الجندي"، أن التنظيمات الحزبية من أكثر التنظيمات التي تتطلب بذل المجهود والمثابرة وتحديد الأهداف والتخطيط وتطوير الذات وكيفية تكوين فريق عمل لتحقيق النجاح، وترجمة ذلك للعمل الحزبي على مختلف المستويات التنظيمية، لتحقيق الطموحات السياسية.



وقال المهندس أحمد صبري أمين الشباب بحزب مستقبل وطن، إلى أن تلك الندوات ستستمر على مدار شهر كامل بمشاركة 100 شاب عن كل محافظة، للتوعية السياسية باهمية التنظيم الحزبي وتوضيح معايير وأهداف ومتطلبات الأمن القومي، وذلك في حوار مفتوح للاستماع لوجهات نظر شباب الحزب.



ولفت "صبري"، إلى أن أمانة الشباب بالحزب تسعى لتصعيد قيادات وكوادر شبابية من أبناء الحزب لكافة المواقع التنظيمية والقيادية، إيمانا بأهمية تولى الشباب المواقع القيادية، فضلا عن الاستعداد لخوض الاستحقاقات الدستورية المقبلة باعداد وتاهيل الكوادر الشبابية لخوض الانتخابات النيابية والمحلية وخاصة ان الدستور نص على نسب مئوية لتمثيل الشباب والمرأة في المجالس النيابية والمحلية، الامر الذي تسعى له امانة الشباب بتأهيل أفضل الكوادر الشبابية التي تمثل اسم حزب مستقبل وطن.



وأكد "صبري"، على أهمية الاجتهاد والمثابرة، قائلا يجب الا يكون لدينا مستحيل وعلينا ان نكون محددين الأهداف والرؤية لتحقيق طموحاتنا.

ويذكر أنه تم خلال الأسبوع الجاري عقد الندوة التنظيمية بمشاركة محافظات، " القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الغربية، الدقهلية، دمياط، الشرقية"، على أن يستمر عقد الندوات التثقيفية على مدار الشهر لكافة محافظات الجمهورية.