"النحاس": الوفد قادر على تحقيق نتائج مبهرة في الانتخابات المقبلة

وجه الكاتب الصحفي عبد العزيز النحاس، نائب رئيس الحزب، التحية لجميع أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد، الشكر للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، على عقد الاجتماع الموسع الذي وصفه بالمهم للغاية من حيث التوقيت والمضمون.



جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي، مساء اليوم الأربعاء، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وأداره الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي؛ لمناقشة سياسة الحزب في الفترة المقبلة والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، ومجلسي النواب والشيوخ، وتفعيل برامج الحزب في المحافظات.



وأوضح "النحاس" أن الحضور يعتبرون هم رأس الوفد ويجب أن يكونوا على علم ودراية بكل الحقائق سواء مالية أو تنظيمية أو أنشطة أو نواحي سياسية.



وأشار "النحاس" إلى أن هذا الاجتماع المهم يبعث غدًا في كل وسائل الإعلام وفي كل اللجان أننا حزب كبير وقوي ومتماسك وأن هذا الاجتماع في حد ذاته يرد على مزاعم وشائعات كثيرًا ما تروج وتؤثر على الحزب بأن هناك انقسامات أو خلاف وهذا الاجتماع يفسد تلك المزاعم.



ووجه "النحاس" للحضور قائلا: "أنتم جميعًا مسئولون في حزب الوفد العريق والمحترم وعلينا مسئولية أدبية والتزام حزبي وهو نقل كل هذه الحقائق في جميع محافظات مصر".



وأكد "النحاس" أن هذا الاجتماع بمثابة قوة دفع وتحدي لنا جميعًا ولقدرتنا كوفديين من خلال حزب لم يكن له أي موارد واستمر، مشيرا إلى استمرار أنشطة الحزب بشكل يومي وآخرها الصالون الثقافي الذي انعقد أمس واستضاف قائد فرقة 777 وأن الحزب دائمًا موجود وقوي.



ونوه "النحاس" بأن هذا الاجتماع دفعة قوية ورسالة بأننا قادرون خلال الفترة المقبلة ومن خلال التواصل مع الشارع المصري على تحقيق نتائج مبهرة في كل الاستحقاقات السياسية المقبلة من انتخابات محليات ومجلسي النواب والشيوخ.