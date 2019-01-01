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سياسي

سليمان وهدان: مستعدون لمرحلة الحراك السياسي المقبلة

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 11:17 م
جريدة الدستور
إسلام نصير
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وجه النائب الوفدي سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، التحية للمستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائب فؤاد بدراوي السكرتير العام للحزب، والزملاء النواب وأعضاء الهيئة العليا ورؤساء اللجان وأعضاء حزب الوفد من كل المحافظات.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي، مساء اليوم الأربعاء، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وأداره الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي؛ لمناقشة سياسة الحزب في الفترة المقبلة والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، ومجلسي النواب والشيوخ، وتفعيل برامج الحزب في المحافظات.

وقال "وهدان" إنها فرص عظيمة بعد تجديد نشاط حزب الوفد ولجانه لأن نلتقي اليوم ونحن أمام مرحلة حراك سياسي مهم.

وأضاف "وهدان" أن هناك تكليف لرؤساء اللجان وأعضاء الحزب لأن نكون على جاهزية بأن يكون لدينا مالا يقل عن 15 ألف من أعضاء الحزب قادرين على أن يقودوا انتخابات المحليات من الشباب والمرأة وقدرة هذه الشخصيات على استقطاب شخصيات لها شعبية وشخصيات لها القدرة على اختراق النقابات والتجمعات وهذا سيكون له دور كبير وأثر في المستقبل.

وشدد "وهدان" على ضرورة أن يكون حزب الوفد قادرًا على أن يقود انتخابات محليات قوية جدًا وأيضا انتخابات مجلس الشيوخ ومجلس النواب، ولابد أن يكون لدينا الجاهزية بعدد من المرشحين يقرّهم رئيس الحزب وأن يكون هناك كل شهر تقييم أداء لكل لجنة في المحافظات.

وأشار "وهدان" إلى وجود عدد كبير من المنضمين والمستقطبين من القيادات الشعبية الموجودة والشبابية والنسائية والتي سوف يكون له دورا كبيرا لأن المرحلة المقبلة تحتاج لتواجد أشخاص وفديين في الشارع وهذا لن يكون إلا من خلال فتح الحزب ودخول عناصر محترمة تمثل حزب الوفد.
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