حسني حافظ: رموز الوفد طاقات كبيرة في خدمة المصريين

أعرب النائب حسني حافظ، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسكندرية، عن فخره بانضمامه لحزب الوفد العريق الذي يعد العمود الرئيسي للسياسة المصرية.



جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي، مساء اليوم الأربعاء، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وأداره الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي؛ لمناقشة سياسة الحزب في الفترة المقبلة والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، ومجلسي النواب والشيوخ، وتفعيل برامج الحزب في المحافظات.



وأشار "حافظ" إلى تواجد الوفد بقوة في الشارع المصري لمتابعة الأحداث ورصد مشكلات المواطنين، مشددًا على حاجة الشارع المصري لحزب الوفد الذي شهد تطورا كبيرًا وملحوظًا تحت رئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة.



ودعا "حافظ" إلى ضرورة مواكبة هذا التطور بالتحرك السريع، مشيدًا بجهود المستشار أبو شقة في النهوض بالحزب ومؤسساته وإعداد خطط للارتقاء بالوفد واستعادة مكانته الحقيقية في الشارع المصري.



وأكد "حافظ" أن الوفد في تقدم مستمر ولن يتراجع أبدا ولديه العديد من الرموز والقيادات والأعضاء التي وصفها بأنها طاقات في خدمة المواطنين وتساعد على استمرار تطور الحزب، مشيرًا إلى أن من ترك الوفد تركه لأهداف شخصية وليست حزبية.



ونوه "حافظ" بأن لجنة الإسكندرية تسير في طريقها الصحيح بتنظيم العديد من الأنشطة في مختلف المجالات، والتواجد وسط المواطنين في الشارع السكندري ورصد شكواهم والعمل على حلها.