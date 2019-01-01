ورش متنوعة بثقافة الإسكندرية احتفالا بالعيد القومي

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الورش الفنية بمواقع فرع ثقافة الإسكندرية احتفالا بالعيد القومي للمحافظة؛ حيث نفذت ثقافة الطفل التابعة لإدارة الدراسات والبحوث ورشة بعنوان "معالم الإسكندرية" بمدرسة رياض الإعدادية للبنين، تضمنت تصميم لوحة فنية عن معالم الثغر باستخدام ورق الكانسون، الكوريشه، البورو، الخشب وألوان الشمع.



أقام بيت ثقافة رشدي ورشة تصميم لوحات ضمن النشاط اليومي لمرسم الطفل، بجانب ذلك تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة المعلقات الجلدية بنادي المرأة، كما نفذ قصر ثقافة الشاطبي ورشة فنية مماثلة بمرسم الطفل، بالإضافة إلى ذلك نظم القصر معرضا للكتاب عن الحضارة والآثار المصرية تحت إشراف مسئول مكتبة الطفل.



وفي قصر ثقافة برج العرب تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة الخياطة والتفصيل خلالها المدربة رجاء إبراهيم بتدريب الرواد على القص بالباترون، بينما أقام قصر ثقافة مصطفى كامل ورشة فنية حول ألوان الطيف وكيفية خلط ألوان الجواش بمرسم المواهب.