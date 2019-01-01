ثقافة الإسكندرية تناقش "الانتماء وحب الوطن"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددا من الفعاليات الثقافية بفرع ثقافة الإسكندرية، حيث أقامت مكتبة النزهة محاضرة بعنوان "الانتماء وحب الوطن" حاضرها كل من زينب محمد طه مدير التخطيط بإدارة برج العرب التعليمية سابقا والمسئول الثقافي وأخصائي الطفل بالموقع.



تناول اللقاء علاقة الإنسان بالمحيط المجتمعي من حوله وحب الأشخاص والأمكنة وربط ذلك بحب الوطن لأنه المجتمع الأكبر الذي يضم جميع مجتماعاتنا، كما تحدثت عن أهمية حب الوطن ورد الجميل بإتقان العمل كل في مجاله، من ناحية أخرى أقام قصر ثقافة برج العرب محاضرة بعنوان "صيف بلا أمراض" تحدثت خلالها نجاة محمد - مسئول التثقيف الصحي بالإدارة الصحية ببرج العرب عن مرض سرطان الثدي، أسبابه وأهمية اكتشافه مبكرا.



عقد نادي أدب الأنفوشي ندوة لمناقشة ديوان "النمل" للشاعرة أمل أيوب، بحضور عدد من أعضاء النادي، بينما ناقش نادي القصة رواية "شهقه" للأديب سعيد بكر، كما استضاف نادي قصر ثقافة مصطفى كامل الشاعرة منال أحمد.



قام قسم التمكين الثقافي بالفرع بتنظيم رحلة ترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة إلى شاطيء السرايا بالتعاون مع النادي الأوليمبي، تضمنت مسابقات ثقافية وترفيهية وتوزيع جوائز عينية على الفائزين.