محمد نجيب زغلول: هدفي العمل لخدمة المواطنين في كفر الشيخ

أبدى محمد نجيب زغلول، حفيد الزعيم سعد زغلول ورئيس اللجنة العامة لحزب الوفد في الإسكندرية، فخره بكونه حفيد الزعيم خالد الذكر سعد زغلول.



ورد "زغلول" على بعض الانتقادات التي وجهت له بعد توليه رئاسة لجنة كفر الشيخ، بأن كونه حفيد سعد زغلول لا يكفي، قائلا: "أفتخر أنني الحفيد الشرعي للزعيم سعد زغلول وأقول لمن ينتقد ذلك خسئتم وهذا شرف لي".



وأوضح "زغلول" أن هذا المنصب سيحمله مسئولية كبيرة للنهوض بحزب الوفد في كفر الشيخ، والعمل على خدمة المواطنين وحل مشكلاتهم، قائلا: "سنثبت أن كفر الشيخ بها رجالة".



جاء ذلك خلال اجتماع مشترك للهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي، مساء اليوم الأربعاء، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وأداره الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس الحزب والمتحدث الرسمي؛ لمناقشة سياسة الحزب في الفترة المقبلة والاستعداد لانتخابات المجالس المحلية، ومجلسي النواب والشيوخ، وتفعيل برامج الحزب في المحافظات.