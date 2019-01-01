براتب يصل لـ2500 جنيه.. "القوى العاملة" تعلن عن 25 فرصة عمل جديدة

أعلنت وزارة القوى العاملة عن توافر نحو 25 فرصة عمل جديدة لذوي الإعاقة، وذلك بإحدى شركات الملابس الجاهزة بمدينة نصر، وبراتب يصل إلى 2500 جنيه.



وتتضمن الوظائف المتاحة بالشركة، 25 عامل ماكينة، وذلك من ذوي الإعاقة "الصم البكم"، على أن يكون المتقدم للوظيفة قادر على العمل، وذلك من الجنسين، وبراتب يتراوح من 1800 جنيه، إلى 2500 جنيه.



وحددت الشركة في المتقدم للوظيفة، أن يتراوح عمره من 18 سنة، إلى 35 سنة.



وعلى من يرغب في التقدم للحصول على الوظيفة، الاتصال على رقم 01281723101، والتواصل مع المدير المسئول رباب أمين، أو التوجه لمقر الشركة في المنطقة الحرة، الحي السابع، مدينة نصر.