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بالفيديو.. VAR يهدي جنوب أفريقيا هدف التعادل أمام نيجيريا
الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:43 م
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أهدت تقنية
الفيديو
VAR
هدف
التعادل لصالح جنوب
أفريقيا
عن طريق اللاعب بونجاني زونجو في الدقيقة 71 من عمر
مباراة
الفريق
أمام
نيجيريا
في الدور ربع النهائي من
كأس الأمم
الأفريقية.
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