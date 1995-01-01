الاحتلال يبث فيديو لاغتيال قائد الجهاد الإسلامي السابق

يبث الاحتلال الإسرائيلي، غدا الخميس، شريط فيديو يوثق عملية اغتيال جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد"، لفتحي الشقاقي الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، في مالطا عام 1995، حسبما أذاعت القناة 13 في تلفزيون الاحتلال.



وتأتي هذه الخطوة بعد إثبات نتائج التحقيقات الإسرائيلية فشل عملية خانيونس.



وقالت صحيفة "معاريف" العبرية إن فشل القوة الإسرائيلية الخاصة، خلال عمليتها في شهر نوفمبر الماضي، بخانيونس بقطاع غزة المحاصر، عرض أمن تل أبيب لخطر.



وأكدت "معاريف" أن فشل عملية القوة الخاصة في خان يونس أسفر عن ضررا كبيرا وخطيرا بأمن إسرائيل بمستويات لا يمكن تفصيلها.



وحاولت قوة خاصة تابعة للاحتلال، في نوفمبر 2018، تنفيذ عملية أمنية داخل غزة، بينما تصدت لها المقاومة.

