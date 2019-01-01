الاتحاد الأوروبي يرحب بالإفراج عن المهاجرين بمركز إيواء تاجوراء

رحب الاتحاد الأوروبي بخطوة الإفراج عن المهاجرين المحتجزين في مركز إيواء تاجوراء، الذي تعرض لقصف جوي من قبل ميلشيات طرابلس، ما أدى إلى مقتل العشرات في الثالث من الشهر الجاري.



وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي في بيان، اليوم الأربعاء "الإفراج عن المهاجرين المحتجزين في مركز إيواء تاجوراء خطوة إيجابية من قبل السلطات الليبية، وكذلك يجب إطلاق سراح كافة المهاجرين من مراكز الاحتجاز المشابهة".



وأضاف البيان "سنواصل العمل مع المنظمة الدولية للهجرة ووكالة الأمم المتحدة للاجئين، لحماية ودعم المهاجرين واللاجئين في ليبيا".



وتابع، "الاتحاد الأوروبي ملتزم بشدة بمحاربة الاتجار بالبشر والمهربين وتقوية حرس السواحل الليبي لإنقاذ الناس في البحر".



وأكد البيان "نظام احتجاز المهاجرين في ليبيا يجب أن ينتهي، ويجب أن تواجه الهجرة وفقا للقوانين والمعايير الدولية، بما في ذلك حقوق الإنسان".



ولفت إلى أن "الاتحاد الأوروبي يقف مستعدا لمساعدة السلطات الليبية لتطوير الحلول وخلق بدائل آمنة وملائمة".



ووصل حوالي 310 مهاجرين غير قانونيين إلى مركز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع طرابلس بطريق السكة، مساء اليوم، قادمين من مركز إيواء تاجوراء.



