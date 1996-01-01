تعرف على الحيوان الذي يشبهك من برجك الصيني

يهتم العديد من الأشخاص لمعرفة برجهم الصينى، ففي أحد الحكايات الصينية القديمة والتراثية يقال أن الصين كان تستدعي عند حلول رأس السنة العديد من الحيوانات، وقد قدم 12 نوعًا من الحيوانات للحضور المناسبة. كانت هذه هي أسطورة الأبراج الصينية، فيسمي الصينيون كل سنة من السنوات باسم حيوان، ويتصف الشخص المولود في هذه السنة بنفس طباع الحيوان الذي سميت السنة به، ويتغيّر تاريخ بدء السنة الصينية كل عام وفقًا لدورة القمر



وتقول إيناس احمد خبيرة أبراج ان كل برج له صفات خلصة بها وحيوان يمثله والأبراج هى:



برج الفأر: ينتمي لهذا البرج المواليد فى السنوات التالية: 1912، 1924، 1936، 1960، 1972، 1984، 1996، 2008، 2020، 2032، 2044.

ويتوافق مع كل من التنين والقرد، ويختلف مع الحصان، الخروف والأرنب.





• برج الثور: ينتمي لهذا البرج المواليد في السنوات التالية: 1913، 1925، 1949، 1961، 1973، 1985، 1997، 2021، 2033، 2045.

ويتوافق مع كل من الثعبان والفأر والديك ولا يتفق مع الحصان، الكلب والخروف.



• برج النمر: ينتمي له الأشخاص من مواليد السنوات التالية: 1914، 1926، 1938، 1950، 1962، 1974، 1986، 1998، 2010، 2022، 2034، 2046. ويتوافق مع برجي الحصان والكلب، ويختلف مع الثعبان والقرد.





• برج الأرنب: ينتمي له الأشخاص من مواليد السنوات التالية: 1915، 1927، 1939، 1951، 1963، 1975، 1987، 1999، 2011، 2023، 2035، 2047.

ويتوافق مع الخروف، الخنزير والكلب، وعليهم تفادي التعامل مع الفأر والتنين.



• برج التنين: ينتمي له الأشخاص من مواليد: 1916، 1928، 1940، 1952، 1964، 1976، 1988، 2000، 2012، 2024، 2048.

ويتوافق مع الفأر والقرد والديك، وعليهم تفادي الثور، الأرنب والكلب.





• برج الثعبان: من الأشخاص الذين ينتمون له هم مواليد: 1917، 1929، 1941، 1953، 1965، 1977، 1989، 2001، 2013، 2025، 2037، 2049. ويتوافق مع كل من الديك، الثور، وعليهم تفادي النمر والخنزير.





• برج الحصان: يندرج تحته الأشخاص من مواليد السنوات التالية: 1918، 1930، 1942، 1954، 1966، 1978، 1990، 2002، 2014، 2026.

ويتفق مع النمر، الخروف والأرنب، وعليهم تفادي الفأر والثور والديك.





• برج الخروف: ينتمي له مواليد: 1919، 1931، 1943، 1955، 1967، 1991، 2003، 2015، 2027. ويتفق مع الأرنب، الحصان والخنزير، عليهم تفادي الثور والكلب.





• برج القرد: يأتي كل 12 سنة مرة في السنوات التالية: 1920، 1932، 1944، 1956، 1968، 1980، 1992، 2004، 2016، 2028، 2040، 2052. ويتفق مع الثعبان، الفأر والتنين، وعليهم تفادي النمر والخنزير.





• برج الديك: الأشخاص من مواليد سنة 1921، 1933، 1945، 1957، 1969، 1981، 1993، 2005، 2017، 2029، 2041، 2053.

ويتفق مع الأفعى، التنين والثور. وعليه تفادي الأرنب، الفأر والكلب.



• برج الكلب: الأشخاص من مواليد سنة 1922، 1934، 1946، 1958، 1970، 1982، 1994، 2006، 2018، 2030، 2042، 2054.

يتفق مع النمر، الحصان والأرنب، ويختلف مع الثور، التنين، الخروف والديك.







• برج الخنزير: الأشخاص من مواليد السنوات 1923، 1935، 1947، 1959، 1971، 1983، 1995، 2007، 2019، 2031، 2043، 2055.

ويتفق مع الخنزير والأرنب، ويختلف مع الثعبان والقرد.