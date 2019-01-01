محافظ أسوان يفتتح مهرجان المانجو

افتتح محافظ أسوان، مساء اليوم الأربعاء، المهرجان الأول لمانجو أسوان الرمادي، والذي تم تنظيمه بواسطة مشروع التعاون الألماني الدولي (GIZ) وجمعية المستثمرين ويستمر على مدار 10 أيام، حيث يضم المهرجان معرضًا لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 25 % عن السوق المحلي وذات الجودة العالية وذلك بمنطقة الطابية بوسط المدينة.



وحضر فعاليات الافتتاح اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأنا بيفوس خبير برنامج دعم التشغيل، وكارمن كوجلة خبير مشروع التعاون الألماني الدولي (GIZ)، وأيضًا سطوحي مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، وعقب تفقده لمكونات المعرض أشاد اللواء أحمد إبراهيم بجهود مشروع التشغيل الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لدعم ومساندة المشروعات المختلفة داخل نطاق المحافظة بمشاركة الوزارات والجهات المعنية من أجل إعداد الشباب القادر على اقتحام مجالات التشغيل التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل.



وأكد على ضرورة الاستفادة من المميزات النسبية لأسوان لاستثمار ثرواتها من النخيل والمانجو والنباتات العطرية، بجانب المواد التعدينية والمحجرية وغيرها لتعظيم القيمة المستفادة منها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة السويقية والتصدير إلى الخارج بما يحقق مكاسب ملموسة للقائمين على المشروع وللاقتصاد القومي.



وكلف المحافظ بإعداد دراسة شاملة عن إمكانية إنشاء سويقة بمركز إدفو لعرض منتجات المانجو خلال موسم إنتاجها، مع استغلال السويقة لعرض باقي المنتجات على مدار العام، وعقب افتتاحه لمهرجان المانجو تفقد محافظ أسوان الموقع المقترح لإقامة مائدة الرحمن المستديمة من الناحية الشمالية لحديقة مسجد الطابية والتي سيقوم بتنفيذها أحد المؤسسات الخيرية على مدار العام لتقديم وجبتين للبسطاء سواء فى شهر رمضان المبارك أو باقي أشهر السنة وذلك مراعاة للظروف المعيشية لهم.



من جانبه، أوضح سطوحي مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، أن تنظيم المهرجان يأتي في ظل التواصل بين جمعية المستثمرين بأسوان والتعاون الفني الألماني (GIZ) لدعم ومساعدة مزارعي المانجو بمركز إدفو حيث تم تقديم الدعم الفني والمعلوماتي عن طريق فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان ولاسيما أنه سبق تنظيم هذا المهرجان تدريب أصحاب مزارع المانجو بإجمالي 48 مزارعًا لمدة 3 أسابيع على أساليب تسويق محصول المانجو بمركز إدفو وأيضًا العناية بأشجار المانجو.



ولفت إلى أن الهدف من تنظيم المهرجان الأول لمانجو أسوان والرمادي هو تعريف السوق بأسبقية محافظة أسوان في إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية والذي يصل إلى 30 ألف طن سنويًا، وتوازي مع تحقيق هذا الهدف أيضًا إنشاء منصة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت اسم "مانجو الجنوب" لمساعدة مزارعي المانجو على مستوى المحافظة للبيع المباشر للعملاء المختلفين سواء داخل أسوان أو على مستوى الجمهورية أو خارجها دون احتكار لأسعار المحصول من قبل تجار من خارج أسوان.