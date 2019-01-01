الأربعاء 10 يوليه 2019 الموافق 07 ذو القعدة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads
ads
ads

محافظات

محافظ أسوان يفتتح مهرجان المانجو

الأربعاء 10/يوليه/2019 - 10:19 م
جريدة الدستور
طباعة
افتتح محافظ أسوان، مساء اليوم الأربعاء، المهرجان الأول لمانجو أسوان الرمادي، والذي تم تنظيمه بواسطة مشروع التعاون الألماني الدولي (GIZ) وجمعية المستثمرين ويستمر على مدار 10 أيام، حيث يضم المهرجان معرضًا لبيع أنواع المانجو المنتجة بأسوان للمواطنين بأسعار تنافسية وتخفيضات تصل إلى 25 % عن السوق المحلي وذات الجودة العالية وذلك بمنطقة الطابية بوسط المدينة.

وحضر فعاليات الافتتاح اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأنا بيفوس خبير برنامج دعم التشغيل، وكارمن كوجلة خبير مشروع التعاون الألماني الدولي (GIZ)، وأيضًا سطوحي مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، وعقب تفقده لمكونات المعرض أشاد اللواء أحمد إبراهيم بجهود مشروع التشغيل الممول من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لدعم ومساندة المشروعات المختلفة داخل نطاق المحافظة بمشاركة الوزارات والجهات المعنية من أجل إعداد الشباب القادر على اقتحام مجالات التشغيل التي تتواكب مع متطلبات سوق العمل.

وأكد على ضرورة الاستفادة من المميزات النسبية لأسوان لاستثمار ثرواتها من النخيل والمانجو والنباتات العطرية، بجانب المواد التعدينية والمحجرية وغيرها لتعظيم القيمة المستفادة منها وتحويلها إلى منتجات قادرة على المنافسة السويقية والتصدير إلى الخارج بما يحقق مكاسب ملموسة للقائمين على المشروع وللاقتصاد القومي.

وكلف المحافظ بإعداد دراسة شاملة عن إمكانية إنشاء سويقة بمركز إدفو لعرض منتجات المانجو خلال موسم إنتاجها، مع استغلال السويقة لعرض باقي المنتجات على مدار العام، وعقب افتتاحه لمهرجان المانجو تفقد محافظ أسوان الموقع المقترح لإقامة مائدة الرحمن المستديمة من الناحية الشمالية لحديقة مسجد الطابية والتي سيقوم بتنفيذها أحد المؤسسات الخيرية على مدار العام لتقديم وجبتين للبسطاء سواء فى شهر رمضان المبارك أو باقي أشهر السنة وذلك مراعاة للظروف المعيشية لهم.

من جانبه، أوضح سطوحي مصطفى رئيس جمعية المستثمرين بأسوان، أن تنظيم المهرجان يأتي في ظل التواصل بين جمعية المستثمرين بأسوان والتعاون الفني الألماني (GIZ) لدعم ومساعدة مزارعي المانجو بمركز إدفو حيث تم تقديم الدعم الفني والمعلوماتي عن طريق فرع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بأسوان ولاسيما أنه سبق تنظيم هذا المهرجان تدريب أصحاب مزارع المانجو بإجمالي 48 مزارعًا لمدة 3 أسابيع على أساليب تسويق محصول المانجو بمركز إدفو وأيضًا العناية بأشجار المانجو.

ولفت إلى أن الهدف من تنظيم المهرجان الأول لمانجو أسوان والرمادي هو تعريف السوق بأسبقية محافظة أسوان في إنتاج محصول المانجو على مستوى الجمهورية والذي يصل إلى 30 ألف طن سنويًا، وتوازي مع تحقيق هذا الهدف أيضًا إنشاء منصة إلكترونية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحت اسم "مانجو الجنوب" لمساعدة مزارعي المانجو على مستوى المحافظة للبيع المباشر للعملاء المختلفين سواء داخل أسوان أو على مستوى الجمهورية أو خارجها دون احتكار لأسعار المحصول من قبل تجار من خارج أسوان.
ads

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 6 ساعات

الترجي يفسد مخطط الأهلي ويجدد عقد نجم الوسط

منذ حوالي 8 ساعات

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

منذ يوم

"عبدالعال" يهدد برفع الجلسة العامة

منذ يوم

استبعاد طاهر أبوزيد من ترشيحات اللجنة المؤقتة لإدارة الجبلاية

ads

الصور

image description

تونس تقصى غانا بركلات الترجيح وتتأهل لربع نهائى أمم أفريقيا

image description

فرحة لاعبي الجزائر والجمهور بالصعود إلى ربع نهائي الأمم الأفريقية

image description

مباراة صعود الجزائر إلى ربع نهائي أمم أفريقيا بفوز كاسح على غينيا

image description

زواحف مصرية ومستوردة فى معرض الهواة بحديقة عرب المحمدى

image description

بكاء صلاح بعد خروج المنتخب من امم افريقيا

ads

الأكثر قراءة

أجيري يفضح مسئولي الجبلاية: "يخفون نصف راتبي"

مصرع عاملين سقطا فى بالوعة صرف صحى بالغردقة

إيران تعلن الحرب على بريطانيا بسبب احتجاز ناقلة نفط فى جبل طارق

"قوى عاملة البرلمان" توافق على رفع سن المعاش إلى 65 عامًا

ستوديو

شاهد.. لحظة اصطدام مروحية بطائرة سياحية في إيطاليا ومقتل 7 أشخاص

تعرف على تطورات الحالة الصحية لابنة أمل رزق بعد الحادث.. صور

الإبراشي: تركيا تعتبر نفسها واعظة في حقوق الإنسان (فيديو)

والدة عمر القاضي: "ابني كان دائمًا بيقولي أنتِ أم الشهيد" (فيديو)

ads

رياضة

نيجيريا تتأهل إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا

نيجيريا تصعق جنوب أفريقيا في الوقت القاتل وتبلغ المربع الذهبي (فيديو)

تعرف على موعد أول مباراة في نصف نهائي أمم إفريقيا

بالفيديو.. VAR يهدي جنوب أفريقيا هدف التعادل أمام نيجيريا

الرئيس نيوز

غدا.. إعادة محاكمة 46 متهماً في قضية "مسجد الفتح"

احسب مرتبك بعد الزيادة.. 5 ضوابط تحكم الأجور بعد رفع "الحد الأدنى"

"لم تكونوا رجال".. الجمهور يعلق لافتة وأمن استاد القاهرة يزيلها

لم ينجح أحد.. "التعليم": بيان حول مدرسة "الرسوب الجماعي" في رأس غارب

منوعات

تعرف على سبب الإصابة بوعكة صحية مفاجئة خلال الإجازات

البطانيات الثقيلة تقلل من التوتر وتفيد في الشعور بالعناق

تقرير: أغلبية المرضى والمعاقين يواجهون صعوبات في العمل باليابان

أول مهرجان عالمي في أفريقيا عن القهوة والشاي والشيكولاتة

كشكول

عميد دراسات القليوبية يزور مقر الإنجيلية لبحث سبل الإرتقاء ببيت العائلة المصرية

غدًا.. ختام فعاليات مؤتمر قادة التعليم العالى بجامعة الأزهر

بالصور.. 70 طالب وطالبة تقدموا اختبارات القدرات بتربية نوعية عين شمس

اعتماد نتائج الفرق الأولى والثالثة بدراسات القرين

إسلام سياسي

ألمانيا ترفض المشاركة في الحرب البرية على داعش بسوريا

الصومال تعدم ٣ من عناصر حركة الشباب

داعية سلفى يفتح النار على قناة الرحمة ومحمد حسان

حقوقى يمنى يفضح انتهاكات الحوثيين والإخوان في اليمن

مقالات الرأي
جلال حمام
بلغت إفريقيا المُراد.. والتحديات ما زالت جِسامًا
صفوت البياضي
الديك الفرنسى أمام القضاء
أحمد بهاء الدين شعبان
جدل الدين والحرية 1
ماجد حبته
لم يكن فيلًا.. أو حمارًا!
المزيد
ads

الثقافة

وجه نجيب محفوظ بريشة فناني العالم في ملتقى القاهرة الدولي للكاريكاتير

غدًا.. افتتاح معرض الفنان التشكيلي شادي فرغلي

صدور طبعة من رواية "بلاد القائد" للكاتب اليمني علي المقري

يحيى يخلف: صدور أول رواية فلسطينية تزامن مع نشر رواية "زينب" المصرية

صفحتنا ع الفيس بوك