تحصين 120 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية" و"الوادي المتصدع" بالغربية

صرح محافظ الغربية، باتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية لإنجاح الحملة الثانية لتطعيم المواشي ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع.



وقامت مديرية الطب البيطري بالمحافظة بتحصين 120 ألفا و650 رأس ماشية (أبقار - جاموس - أغنام - ماعز) وذلك ضمن أعمال الحملة الثانية لتحصين الماشية، التي بدأت يوم 22 يونيو الماضي، والتي من المقرر أن تستمر لمدة شهر.



وأضاف المحافظ أنه تم تحصين 66 ألفا و172 رأس أبقار و51 ألفا و441 رأس جاموس و2724 رأس أغنام و313 رأس ماشية، وتواصل حملات الطب البيطري التي تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة عملها لحين الوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.



من جانبه، أكد محافظ الغربية على متابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية، تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، مشيرًا إلى تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية التي تستهدف تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها.