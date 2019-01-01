'أخبار اليوم' تفتتح الصالة المدمجة الجديدة 'newsroom'

افتتحت مؤسسة أخبار اليوم، الصالة المدمجة الجديدة (news room)، وذلك مساء اليوم الأربعاء، بمقر المؤسسة.



وعرض الكاتب الصحفي ياسر رزق رئيس مجلس الإدارة، آليات عمل صالة التحرير المدمجة بالمؤسسة، وشرح تصميم صالة التحرير الجديدة كأحدث صالة تحرير ذكية مدمجة في الشرق الأوسط.



وشارك في حفل الافتتاح الدكتور وزير الاتصالات، ووزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي الكبير ياسر رزق رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، والكاتب الصحفي أحمد جلال مدير عام المؤسسة، والكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، والكاتب الصحفي محمد البهنساوي رئيس تحرير بوابة أخبار اليوم.



وكانت وقعت مؤسسة "أخبار اليوم" بروتوكولًا مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتطوير البنية التكنولوجية والمحتوى الرقمي، وتقديم الدعم الفني لإدارة وتشغيل منظومة مركز البيانات.