حبس عاطل لحيازته مصوغات ذهبية مسروقة بالتجمع الخامس

قررت نيابة القاهرة الجديدة حبس عاطل لحيازته مصوغات ذهبية مسروقة بمنطقة التجمع الخامس، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهم هو عماد م عاطل عثر بحوزته علي مصوغات ذهبية مسروقة تقدر بـ 25 ألف جنيه، واعترف المتهم بسرقتها منذ شهر من داخل شقة سكنية بمنطقة القطامية، وأدلى بأنه كان في طريقه لمحاولة بيعهم بمنطقة الصاغة.



وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة التجمع الخامس من القبض على عماد م أثناء دورية أمنية، وبحوزته مصوغات ذهبية وبمناقشته تبين بأنه قام بسرقتها من فترة من داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة القطامية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

