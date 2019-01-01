محافظ مطروح يفتتح معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب

افتتح منذ قليل محافظ مطروح، معرض المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الذي إقامة جهاز المشروعات الصغيرة بحديقة راضي لتوفير فرص عمل للشباب وخاصة المرأة المعيلة باشتراكات رمزية خلال موسم الصيف السياحي وذلك بحضور الجهات التنفيذية بالمحافظة.



ويضم المعرض 22 عارض و13 طالب من طلاب جامعة مطروح بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة ويقومون بعرض مشغولات يدوية وهاند ميد وملابس ومنتجات منزلية ومأكولات بالإضافة إلي دليل مطروح السياحي لمؤسسة بياعين السعادة.



وقال حسام حلمى مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة بمطروح، إنه تم فتح باب التقديم للراغبين فى الاشتراك فى المعرض لمدة 15 يوم وتم اختيار مجموعة من الشباب والمرأة المعيلة ويضم المعرض منتجات ومشغولات تراثية وحرفية تعبر عن محافظة مطروح.



وأشاد محافظ مطروح بالمنتجات المعروضة، موجها بزيادة الاماكن لكي تسع عدد أكبر من الشباب وخلق فرص عمل بالإضافة إلى تنفيذ مقترحات لجذب رواد المحافظة.



كما وجه محافظ مطروح بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات لظهور المعرض بالشكل اللائق وتحقيق الاستفادة لجميع العارضين.