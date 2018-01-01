تجديد حبس 6 متهمين بـ"الانضمام لجماعة إرهابية"

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس كل من "إيمان ا"، و"ثائر.ع" و"هدير.ا "و"شيماء.ع" و" رضا.ف" و"احمد.ع" في القضية رقم 1739 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا 15 يوما على ذمة التحقيقات.



ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى.