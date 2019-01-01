المغربي صاحب فيديو "جدعنة المصريين" لـ"الدستور": فوجئت بردود فعل الشباب

فيديو انتشر كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تجربة شاب يدعي ضياع أمواله، ويطلب المساعدة من الشباب المصريين، كتجربة اجتماعية قام بها الشاب لإظهار ردود أفعال المصريين تجاه شاب غير مصري وضعته الظروف في وضع صعب.



"الدستور" تواصلت مع الشاب صاحب الفيديو، وحاورته حول زيارته لمصر، وعن تجربته في التعامل مع المصريين، وعن كواليس الفيديو الشهير، هو "علاء الصنوبري" شاب من مدينة كازابلانكا، يعمل مراسلا لإحدى القنوات المغربية الإلكترونية التي تبث عبر الإنترنت.



يقول الشاب إنه لم يكن يتخيل أن تكون ردود الشباب المصريين الذين طلب منهم المساعدة بكل ذلك السخاء، حيث أن أغلبية الردود كانت إيجابية، وكانت تنم عن صدق مشاعر من قبل الشباب المصريين.



يضيف "الصنوبري" أنه شغوفا بإجراء تلك التجارب الاجتماعية، وأنه استفاد من كونه يقوم بتغطية بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في مصر من أجل تنفيذ تلك الفكرة، والتي جاءت من أجل إثبات أن الشعوب العربية تحب بعضها بعضا، بعيدا عن التعصب والفرقة التي قد يعتقد البعض أنها موجودة.



"الشعب المصري مضياف جدا" كلمات أكد بها الشاب أن أفراد الشعب المصري أثبتوا من خلال هذا الفيديو عن صفو نفس وأنهم شعب يحب ضيوفه من الشعوب الأخرى كثيرا، وأنه رأى الكثير من المواقف الرائعة خلال يارته لمصر من تعامل جيد من قبل المصريين تجاه القادمين من أجل البطولة، سواء من دول شمال إفريقيا، أو من بقية الدول الإفريقية.



أما عن ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، فيوضح "الصنوبري" أنه لم يكن يتخيل أن ينتشر الفيديو بتلك الطريقة، يردف: "توقعت أن تكون هناك ردود أفعال جيدة على مقطع الفيديو، لكن انتشاره بتلك الطريقة لم يكن متخيلا بالنسبة إلي، وأنا سعيد بكل ردود الفعل الإيجابية التي تزيد من قوة الترابط بين الشعوب العربية".



