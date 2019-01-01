ياسر الهضيبي: الوفد يسعى للاستمرار في صدارة الساحة السياسية

رحب ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، بالمشاركين في الاجتماع الموسع المنعقد مع الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات.



جاء ذلك خلال تقديمه الاجتماع المشترك بين الهيئة العليا لحزب الوفد والهيئة البرلمانية للحزب ورؤساء اللجان العامة بالمحافظات، في المقر الرئيسي لحزب الوفد في الدقي، مساء اليوم الأربعاء، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، والنائب فؤاد بدراوي، سكرتير عام حزب الوفد، وقيادات الوفد.



وأوضح "الهضيبي" أن الاجتماع انعقد لمناقشة بند أعمال واحد وهو سياسة الحزب خلال الفترة المقبلة نظرًا لوجود انتخابات المحليات ومجلس الشيوخ ومجلس النواب، وكذلك تفعيل سياسات الحزب وبرامجه وفاعلياته في اللجان العامة بالمحافظات.



وأكد "الهضيبي" أن الحزب يسعى لاستمراريته في تصدر الساحة السياسية وأن يستمر كما كان قديمًا وكما يعمل الآن على رصد مشكلات المواطنين على أرض الواقع من خلال الذهاب إليهم في النجوع والقرى.



ونوه "الهضيبي" بأن ذلك يتطلب تدافق كل جهود قيادات الحزب وأعضاء الهيئة العليا والمكتب التنفيذي ورؤساء اللجان ورؤساء لجان المرأة والشباب وسكرتارية عموم وكل رجال الحزب وقواعده في كل المحافظات.