حبس سائق "توك توك" لحيازته مواد مخدرة بالنهضة

قررت نيابة السلام حبس سائق توك توك لحيازته مواد مخدرة بمنطقة النهضة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



وكشفت التحريات أن المتهم هو مروان ع 25 عاما سائق توك توك عثر بحوزته على 30 كيسا من مخدر الاستروكس بغرض ترويجها بدائرة القسم واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بغرض ترويجها، والكسب غير المشروع منها.



كانت بداية الواقعة عندما ورد معلومات لقسم شرطة السلام ثان، تفيد بقيام سائق توك توك بترويج المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام ثان من القبض على المتهم وبحوزته 30 كيسا من مخدر الاستروكس، وبسؤاله اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.