لأطفالك.. مهرجان"إجازة سعيدة" يختتم فاعلياته غدًا

يختتم مهرجان "إجازة سعيدة" للأطفال، فاعلياته غدًا الخميس11 يوليو، الذى يقيمه صندوق التنمية الثقافية، بمناسبة الأجازة الصيفية بساحة الهناجر فى الأوبرا المصرية.



ويحرص الكثير من الأمهات والآباء على تنمية مهارات، أطفالهم فى فترة الإجازة الصيفية، حيث الفاعليات الفنية والرياضية، لذا إليك أهم فاعليات حفل ختام مهرجان إجازة سعيدة.



ويقدم المهرجان مجموعة من الفاعليات الممتعة للأطفال، غدًا الخميس، أبرزها ورشة كاريكاتير بعنوان "عالم"، وورشة الركن الأخضر التى يشرف على تقديمها الإدارة العامة للتوعية الثقافية البيئية بوزارة البيئة.



كما يقدم المهرجان، ورشة حكى، ونادي سينما الكارتون المصري، حيث يعرض أعمال مثل مسلسل "فازيليزا الكسلانة" من روسيا، "الطباخ الشجاع" من اوزبكستان و"يوميات مدام تحيه والأستاذ زكريا" من مصر، علمًا بأن الدخول مجانًا، والحجز بأسبقية الحضور.

